Elezioni comunali: a Sansepolcro nessun apparentamento

Arezzo, 10 ottobre 2021 - Non vi saranno apparentamenti al ballottaggio per l'elezione del sindaco di Sansepolcro. E' scaduto il termine utile alle 18 di domenica 10 ottobre, per cui Andrea Laurenzi da una parte e Fabrizio Innocenti dall'altra saranno accompagnati dagli stessi simboli che avevano al primo turno. Il centrodestra non si è quindi ricompattato, come qualcuno pensava. Nelle ore che hanno preceduto la scadenza, Fratelli d'Italia e Sansepolcro Futura hanno tenuto a ribadire come l'apparentamento divenisse ufficiale, con i loghi del partito e della lista civica assieme a quelli delle liste che sostengono Innocenti, il quale però ha dichiarato di non voler tagliare i due posti che spetterebbero in maggioranza alla coalizione della Chieli qualora uscisse vincitore dal ballottaggio con l'apparentamento. E allora, aveva proposto alla Chieli un accordo poliico, con la disponibilità a riservare ad essa un assessorato, ma le due liste a sostegno hanno puntato i piedi: "Senza riconoscimento politico ufficiale, non si va da nessuna parte". Intanto, l'europarlamentare Antonio Tajani di Forza Italia è venuto a Sansepolcro per sostenere la candidatura di Fabrizio Innocenti; si è parlato del mancato ricompattamento in seno al centrodestra biturgense e anche delle opportunità offerte dal Pnrr nell'incontro pubblico tenutosi nella sede elettorale di Innocenti, in via XX Settembre.