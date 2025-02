Chiassai. Una vittoria senza discussioni. Ecco i voti di preferenza

E’ stata una giornata trionfale quella di ieri per Silvia Chiassai Martini, riconfermata sindaco di Montevarchi. Ancora più importante di quella del 2016, quando, a sorpresa, aveva vinto le amministrative. Cinque anni fa, infatti, a contribuire al suo successo fu, inevitabilmente, la spaccatura all’interno del centro sinistra a seguito delle Primarie di coalizione. Questa volta, invece, il suo avversario, Luca Canonici, aveva con se tutto il centro sinistra, compreso il movimento 5 Stelle. Ma le elezioni di ieri hanno confermato, ancora una volta, che le amministrative non sono le politiche e l’elemento forte non è il partito, ma la figura del candidato, che calamita su di se tutte le attenzioni. A Montevarchi la candidatura Chiassai è stata molto forte e lo dimostra anche il risultato, il 60%, andato anche di là delle previsioni più ottimistiche. Insomma, un successo su tutta la linea per il confermato sindaco, che adesso, domattina, sarà proclamata di nuovo prima cittadina. Nel giro di venti giorni la presentazione della giunta e il primo consiglio comunale. Nonostante la pesante sconfitta elettorale, sono due candidati del Partito Democratico di Montevarchi quelli che hanno ottenuto le maggiori preferenze, oltre i 300: Elisa Bertini e Samuele Cuzzoni. Supera i 300 voti anche il candidato di Forza Italia Pecoraro, mentre ottimi risultati si registrano anche per Cristina Bucciarelli e Lorenzo Allegrucci. Ecco le preferenze con i primi tre votati per lista. Resta sottinteso che, per la composizione del consiglio comunale, si terrà conto anche di chi andrà in giunta. In quel caso, a Palazzo del Podestà siederà il primo dei non eletti.

LE PREFERENZE: I PRIMI TRE VOTATI PER LISTA

PRIMA MONTEVARCHI Bucciarelli 244 Rossi 182 Becattini 149

FORZA ITALIA LISTA INDIPENDENTE Pecoraro 333 Salvi Angelo 138 Salvi Paola 117

LISTA SILVIA SINDACO Brandi 91 Badii 41 Emanuele 41

LISTA MONTEVARCHI IN SALUTE Tassi 164 Isetto 63 Acconci 41

LISTA PER LEVANE UNITA Nocentini 78 Burzagli 76 De Corso 14

LEGA SALVINI PREMIER Sabato 21 Burzi 12 Colonna 12

FRATELLI D’ITALIA Allegrucci 251 Scancariello 138 Bencini 79

PARTITO DEMOCRATICO Bertini 358 Cuzzoni 320 Rossetti 163

AVANTI MONTEVARCHI EUROPA VERDE Camiciottoli 128 Ferraiuolo 103 Neri 70

MONTEVARCHI DEMOCRATICA Grasso 37 Ghinassi 18 Corsi 17

MOVIMENTO 5 STELLE Norci 38 Tonnoni 14 Gragnoli 11

LISTA IMPEGNO COMUNE Nardi 121 Rossi 74 Ascani 67

SINISTRA PER MONTEVARCHI Gueye 41 Mazzola 25 Duque 18