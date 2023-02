Grande successo per la prima sfilata del Carnevale di Montevarchi

Il Carnevale di Montevarchi

Arezzo, 23 febbraio 2023 - Grande successo con più di 5000 presenze per la prima uscita del Carnevale dei Ragazzi a Montevarchi e alla sfilata dei quattro carri allegorici, dedicati all’ambiente, a Pinocchio, alla musica e ai Vichinghi e accompagnati dal Corpo musicale Giacomo Puccini e dai “super mario bros” della parrocchia di Santa Andrea Corsini. Coriandoli e stelle filanti hanno fatto da scenario al percorso del trenino, alle giostre e agli stand di cenci e brighelle nelle piazze Varchi e Vittorio Veneto. Un risultato ottenuto grazie al lavoro di squadra tra il Comune, il Comitato organizzatore e le realtà associative cittadine. “Più di 5000 persone per il Carnevale a Montevarchi rappresentano tanta soddisfazione – afferma l’assessore Nocentini – Un riscontro superiore alle aspettative che riempie di gioia perché dedicato al divertimento per bambini e ragazzi dopo due anni di pandemia. E’ bello vedere il centro di Montevarchi arricchirsi di carri, sorrisi e colori, proprio come tradizione vuole. Mi fa piacere che la straordinaria partecipazione sia il frutto di un lavoro importante di questa amministrazione con la collaborazione attiva di tante persone. Un valore che voglio sottolineare perché non è scontato. Non è scontato l’impegno continuo delle associazioni e dei singoli cittadini che lavorano insieme per un obiettivo comune con un forte senso della comunità che cresce ogni giorno. Vedere ogni volta le vie e le piazze piene nel nostro centro storico ci spingono e ci incoraggiano a proseguire il cammino. Mi preme ringraziare naturalmente il Comitato del Carnevale dei ragazzi, la Pro Loco e il suo Presidente provinciale Giuseppino Vietti, Artinvalle che ha realizzato gli addobbi dei vicoli con i suoi artisti e con la mani creative di Luana Mugnai, il maestro Mauro Capitani per la vetrina d’arte allestita nel vicolo del Campanile e tutte le realtà associative che hanno partecipato con noi al programma. Voglio ringraziare in particolare i volontari che hanno contribuito alla realizzazione e all’allestimento dei carri: gli artisti Renzo Brandi e Licio Casini, Giacomo Casprini, Marco Agnolucci, Manuela Gori, Simone Matassoni, Massimo Soldani, Ortofloricoltura Frasi, Sani Scope. Un grande risultato per la prima domenica che voglio condividere con la grande comunità montevarchina”. Le sfilate proseguiranno anche domenica e martedì grasso.