Valdarno Jazz, Gianmarco Scaglia Trio con Stefano ‘Cocco’ Cantini’ in “Blue in Green Project” a Loro Ciuffenna

Arezzo, 23 luglio 2024 – Mercoledì 24 luglio nella corte del Museo Venturino Venturi di Loro Ciuffenna Valdarno Jazz propone il concerto del Gianmarco Scaglia Trio, composto dal contrabbassista Gianmarco Scaglia, da Giulio Stracciati alla chitarra e Piero Borri alla batteria, che incontrerà per l’occasione il sassofonista Stefano ‘Cocco’ Cantini.

L’evento nasce dall'idea del contrabbassista Gianmarco Scaglia, dal titolo “Blue in Green Project”, un omaggio all’interplay, una sorta di autoritratto a metà tra ragione ed istinto, tra rigore e libertà in un fluire di emozioni che si irradiano da un repertorio il cui unico desiderio resta quello di comunicare.

Il repertorio è formato da composizioni originali principalmente di Scaglia integrando le ricerche sonore di composizioni di autori contemporanei. Il risultato è sia grande energia che di intimismo, di progressione sonora, armonica e ritmica in un quadro ora naif, ora impressionistico, ora estemporaneo (ore 21.30, ingresso libero).

Dice Gianmarco Scaglia: "È sempre bello tornare a casa a suonare, e farlo con tanti amici. Dopo essere stato a suonare a New York al Peperoncino Festival un mese fa con Paul Wertico Trio, siamo in giro con la formazione per varie date quest'estate, dal Trentino alla Calabria.

Sarò in Sicilia tra il 30 luglio e il 3 agosto, mentre il 5 settembre a Panzano nel Chianti presenterò il nuovo progetto formato dal trio composto con Giovanni Paolo Liguori alla batteria e Giovanni Benvenuti al sax (in replica a Firenze). Tra i progetti futuri, l'uscita del nuovo progetto in duo con Fabrizio Mocata al piano, registrato a Brooklin (N.Y.) dal titolo "Last Tango in Brooklin", con cui saremo in tournee da febbraio 2025 tra la Bulgaria e gli Stati Uniti Valdarno Jazz porterà fino al 30 luglio concerti di rilievo nei comuni del Valdarno, tra Arezzo e Firenze, a San Giovanni Valdarno, Loro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini, Figline e Incisa Valdarno.

I prossimi appuntamenti saranno con "Metamorfosi” con Valeria Mancini in arte Celidea ed il pianista Mattia Parissi e il Pierre do Sameiro Quartet (29.07, Terranuova Bracciolini); JOTC Open Orchestra in “Mo’ Joe - The music of Joe Henderson” con Daniele Malvisi (30.07, Figline e Incisa Valdarno). La kermesse è organizzata da associazione Valdarno Jazz in collaborazione con Regione Toscana, i comuni di San Giovanni Valdarno, Loro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini, Figline e Incisa Valdarno, e Associazione Music Pool.