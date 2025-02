Teatro Interiore: un percorso in tre tappe per conoscersi tra teatro e psicosintesi

Arezzo, 18 febbraio 2025 – Un percorso in tre tappe per conoscersi attraverso il teatro e la psicosintesi.

La Libera Accademia del Teatro rinnova il progetto del Teatro Interiore che, al via da domenica 23 febbraio, offrirà un’opportunità per esplorare sé stessi e le dinamiche messe in scena sul proprio palcoscenico interiore.

Emozioni, immaginazione, volontà e desideri saranno al centro del percorso, con i tre incontri che si svilupperanno su un duplice binario: l’introspezione permetterà di approfondire la conoscenza di sé, poi l’espressione teatrale aiuterà a comprenderla e a condividerla.

Il Teatro Interiore, infatti, fornirà gli strumenti utili per diventare interpreti più consapevoli della propria realtà e per attivare un dialogo costruttivo con sé stessi e con gli altri.

Dopo il primo laboratorio del 23 febbraio, il percorso proseguirà con altri due incontri domenica 16 marzo e domenica 6 aprile che si terranno dalle 15.00 alle 19.00 nei locali della Libera Accademia del Teatro in piazzetta della Santissima Annunziata.

A condurre il Teatro Interiore saranno Amina Kovacevich e Francesca Barbagli: la prima è attrice, regista, operatrice teatrale in contesti formativi e insegnante di recitazione e mimesica, mentre la seconda è insegnante di teatro con esperienza anche come psicologa clinica con formazione in psicosintesi.

Le due professioniste uniranno le rispettive competenze per rinnovare uno dei progetti più apprezzati della storica scuola aretina. Gli incontri alterneranno strumenti della psicosintesi e del teatro per andare ad analizzare i ruoli e i copioni che ciascuno recita nella vita quotidiana, per conoscere il proprio “cast interiore” tra parti da protagonista e parti da comparsa, per trasformare personaggi ormai inefficaci e per interpretare la propria identità in modo più autentico.

Il percorso mostrerà come i personaggi più celebri della storia del teatro risuonino nell’Io di ogni partecipante e come si riflettano nei gesti quotidiani, nelle scelte, nelle relazioni e nel carattere di ciascuno.

Ogni allievo sarà guidato nell’esplorazione, nell’espressione e nella condivisione delle dinamiche del proprio palcoscenico interiore per arrivare ad acquisire maggior consapevolezza delle proprie emozioni, del proprio mondo interiore, delle proprie potenzialità e della propria creatività, avviando così processi di crescita e cambiamento.

Esercizi, improvvisazioni e giochi teatrali permetteranno di indagare e mettere in scena tutto questo mondo interiore, mentre gli strumenti della psicosintesi supporteranno il viaggio e offriranno competenze preziose per diventare interpreti più consapevoli della propria realtà.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile contattare i numeri 333/5663928 o 339/1506160.