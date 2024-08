Premio Cortonantiquaria, quest’anno a Pierre Gramegna

Arezzo, 20 agosto 2024 –Il Premio Cortonanatiquaria 2024, conferito ogni anno a un personaggio celebre che esprime un particolare legame con Cortona, viene consegnato sabato 31 agosto a Pierre Gramegna, amministratore delegato del Meccanismo europeo di stabilità.

Il Premio Cortonantiquaria Arte viene conferito all'attrice e scrittrice Carla Romanelli Crowther. Pierre Gramegna, cui viene conferito il Premio Cortonantiquaria 2024, già Ministro delle Finanze del Lussemburgo, è dal 2022 amministratore delegato del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. Gramegna ha eletto a suo buen retiro proprio Cortona, dove il suo uliveto produce uno dei migliori oli della zona.

Proprio alla città di Cortona sua figlia Iris ha donato nel 2022 un numero di 50 alberi in occasione del proprio matrimonio qui celebrato, per contrastare le emissioni di CO2 emesse per la celebrazione. Gramegna ha lavorato per la Banca europea degli investimenti ed ha svolto incarichi per la Borsa del Lussemburgo, la Banca Mondiale e la Asian Development Bank.

Il Mes è uno strumento finanziario istituito con un trattato intergovernativo dai 19 Paesi che hanno adottato la moneta unica che ha lo scopo di fornire assistenza finanziaria ai Paesi dell'Eurozona in difficoltà. «Fra le varie personalità candidate quest'anno al Premio Cortonantiquaria, quella di Pierre Gramegna ci è sembrata la migliore - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni -. Crediamo che Gramegna sia uno dei più importanti esperti di economia e finanza in Europa.

Tuttavia, pur avendo un profilo professionale così importante, si è dimostrato persona attenta al territorio locale e soprattutto interessata a stabilire in prima persona un legame con la nostra comunità».

PREMIO CORTONANTIQUARIA ARTE

Il Premio è stato istituito nel 2022 con la premiazione di Tullio De Piscopo e nel 2023 Francesco Santucci. Quest'anno viene conferito a Carla Romanelli Crowther. Aretina di nascita, cresciuta in una famiglia di artisti e poeti, esordì in TV nel 1967 nei caroselli diretti da Luciano Emmer. Televisione, cinema e teatro gli ambiti in cui ha esercitato la sua arte. Ha recitato con Franco Franchi, Carlo Giuffré, Ursula Andress, Max von Sydow, Jean-Paul Belmondo. Partecipò alla coproduzione tra la Rai e la TV ungherese nello sceneggiato I girasoli, iniziando una lunga esperienza in Ungheria.

Ha scritto, tradotto, adattato e portato in scena opere teatrali per il Festival de Due Mondi a Spoleto. Ha alternato all'attività artistica quella delle Relazioni Internazionali collaborando con istituzioni e personalità del mondo dell'Economia, della Scienza e della Politica come La Fondazione Aspen Institute Italia; Il Sincrotrone di Trieste presieduto dal Nobel Carlo Rubbia; La Camera dei Deputati per il sostegno alla Causa Tibetana del Dalai Lama. Ha ideato e curato eventi culturali dedicati alla Pace e alla Memoria.

Tra i suoi ultimi lavori di autrice: "La Valchiria della Pace" in versione italiana e inglese, "Il Vento Seduttore" e "Puccini Fuga d'Amore". Ha insegnato storia del teatro italiano alla scuola di John Crowther a Los Angeles; oggi insegna storia del teatro russo alla scuola di recitazione Agorà a Roma.

Sottolinea Francesco Attesti, Assessore alla Cultura del Comune di Cortona: «Siamo lieti di conferire il Premio Cortonantiquaria Arte a una persona che, originaria del nostro territorio, ha portato la propria arte a livello nazionale con la tv e il teatro, e internazionale con il cinema d'autore.

Nel conferirle il premio desideriamo sottolineare che Carla Romanelli Crowther è autrice del libro La Valchiria della pace riscoprendo la figura di Bertha von Suttner, prima donna Premio Nobel per la pace nel 1905: argomento estremamente attuale ma spesso banalizzato». Durante la serata condotta da Hoara Borselli si terranno intermezzi musicali di Jazzmania 5et.