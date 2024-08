Polifonico: inizia la competizione tra undici cori da tutto il mondo

Arezzo, 21 agosto 2024 – 350 coristi per 11 cori da tutto il mondo saranno i protagonisti del 72/o “Concorso Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo” che giovedì 22 dalle 15 all’Auditorium Caurum Hall e venerdì 23 agosto dalle 9 alla Basilica di San Lorenzo e dalle 15 all’Auditorium Caurum Hall proporrà le esibizioni degli ospiti internazionali provenienti dalle Filippine, Hong-Kong, Italia,Germania, Spagna, Francia, fino a Polonia e Indonesia, con un repertorio che spazia dal Cinquecento al tardo Novecento, toccando il Medioevo e con una sezione dedicata al Petrarca.

Una giuria di eccezione, composta da Giovanni Acciai, Giovanni Conti, Denise Fedeli, Georg Grün, Theodora Pavlovitch, William Thomas e Leon Shiu Wai Tong avrà il compito di valutare le undici eccellenze della musica corale partecipanti: il LandesJugendChor Saar dalla Germania, il Regional Youth Choir Inspirations e Le Quintette Vocal dalla Francia, il Coro la Rupe nostrano, Imusicapella dalle Filippine, il Vox Angelica Choir e il Los Cantantes de Manila dall’Indonesia, il Nuove Voci dalla Polonia, il Coro Sinfonico della Escuela Coral Municipal di Torrevieja dalla Spagna e le due formazioni del St. Paul's Co-educational College Treble Choir - voci bianche e ensemble vocale - di Hong-Kong. La Cerimonia di Premiazione è prevista per sabato 24 ore 19 presso l’Auditorium Caurum Hall alla presenza di istituzioni e partner.

La manifestazione è organizzata da Fondazione Guido d’Arezzo – ente presieduto dal sindaco della città Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti; la direzione artistica è del M° Luigi Marzola, con il supporto dei partner Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione CR Firenze e il contributo di Unoaerre italian Jewellery, Discover Arezzo, Gruppo Santafiora Sorgenti Toscane e Fraternita dei Laici.

Gli eventi del festival, tutti a ingresso libero, si terranno tra l’Auditorium Caurum Hall “Guido d’Arezzo”, il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, la Basilica di San Domenico, il Teatro Pietro Aretino, la Fortezza Medicea e la Cattedrale dei Santi Pietro e Donato (info su www.polifonico.org / www.discoverarezzo.it ).

Per il concorso polifonico in auditorium, sarà messo a disposizione un transfer da Piazzale Stazione. Sarà possibile inoltre seguire tutti gli eventi sul canale YouTube della Fondazione Guido d’Arezzo. La Fondazione Guido d’Arezzo si è distinta fin dal 1952 come il più importante palcoscenico per le espressioni corali del mondo intero, organizzando il Concorso Polifonico Nazionale istituito nel 1984, il Concorso Internazionale di Composizione istituito nel 1974, il Gran Premio Europeo di Canto Corale istituito nel 1988 con i partner di Tolosa (Spagna), Debrecen (Ungheria), Tours (Francia), Varna (Bulgaria) e Maribor (Slovenia) e la Scuola Superiore per Direttori di Coro nata nel 2002, corso triennale di specializzazione destinato alla formazione di direttori di coro.

LA GIURIA NEL DETTAGLIO

La giuria che si occuperà di premiare il migliore tra questi complessi è composta dai più autorevoli elementi del panorama internazionale: Giovanni Acciai, uno dei massimi interpreti del repertorio vocale rinascimentale e barocco, nonché direttore artistico dei concorsi internazionali di Grado, di Lucca e di Perugia, Giovanni Conti, visiting professor presso le università di Barcellona, Madrid, Tokyo, Hiroshima e Salamanca e nominato da Papa Francesco, nel 2022, Consultore per la Musica sacra presso il Dicastero Vaticano per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Denise Fedeli, direttrice d’orchestra svizzera che ha ricoperto il ruolo di direttore artistico-amministrativo dell’Orchestra della Svizzera italiana, Georg Grün, uno dei più ricercati direttori di coro e specialisti del suono corale a livello internazionale e fondatore nel 1990 e direttore artistico del KammerChor Saarbrücken, la direttrice di coro, esperta musicale e insegnante Theodora Pavlovitch, preside del dipartimento “Conduzione d’orchestra e coro e composizione” e presidente dell’Assemblea generale dell’Accademia Nazionale Musicale “Pancho Vladigerov” a Sofia, Bulgaria, nonché membro onorario del Consiglio mondiale corale, William Thomas, professore emerito di musica presso la Furman University di Greenville, nella Carolina del Sud, dove ha prestato servizio per 30 anni e per quasi due decenni come presidente del rinomato dipartimento di musica di Furman, e Leon Shiu Wai Tong, fondatore e presidente della World Youth and Children Choral Artists’ Association (WYCCAA), ex Primo Vice-Presidente della Federazione Internazionale per la Musica Corale (IFCM), esperto corale di fama internazionale.