Nencini presenta il suo nuovo libro su Matteotti, “Muoio per te”

Arezzo, 23 maggio 2024 – Riccardo Nencini sarà ad Arezzo il 27 maggio. Alle 16, nell’auditorium della Cgil di Arezzo, presenterà “Muoio per te”, il suo nuovo libro dedicato a Giacomo Matteotti.

E non solo. Interverranno i segretari provinciali di Cgil e Spi, Alessandro Tracchi e Giancarlo Gambineri. Con loro Alessio Gramolati, segretario regionale Spi. Questo volume non è solo il naturale proseguimento del precedente lavoro di Nencini dedicato a Matteotti, “Solo” ma introduce nuovi elementi.

In primo luogo le motivazioni che indussero il fascismo e Mussolini a decretarne la morte: non solo per la sua opposizione politica ma anche perché il leader socialista aveva scoperto una tangente al regime e in modo particolare al fratello del Duce e un falso in bilancio.

In questo libro ha ampio spazio Velia Titta la moglie di Matteotti. “Una vita d’inferno, un amore sconfinato. È Velia a rendere invulnerabile l’intransigenza morale di Giacomo”. Nel libro di Nencini compaiono altre donne vicine a esponenti politici del tempo: Margherita Sarfatti, amante di Mussolini; Anna Kuliscioff, la compagna di Filippo Turati; Giulia Schutch, la moglie di Antonio Gramsci.