“Inquieto vivere”: a Zenzero off la “prima” in città per il best seller di Andrea bindi

Arezzo, 23 agosto 2024 – Un caso editoriale che ha meritato l’introduzione di Simona Viciani, “voce” italiana di Charles Bukowski, un successo spontaneo, libri a ruba e ristampe.

E’ l’“Inquieto vivere” di Andrea Bindi, il poeta pompiere tutto aretino che con la sua raccolta di poesie ha catturato e incantato i lettori. Storie di lavoro, di vita, di quotidianità tradotte in versi, una semplicità che si trasforma in lirica e raggiunge il cuore e l’anima di chi legge con una immediatezza sorprendente e sicuramente insolita per questa forma d’espressione letteraria.

La raccolta di poesie avrà la sua “prima” ad Arezzo sabato 7 settembre alle ore 18:00 presso il parco di via Giovanni Acuto, dove Andrea Bindi incontrerà il pubblico dei lettori in una presentazione che si annuncia carica di emozioni, esperienze e simpatia.

L’incontro con Andrea Bindi chiude la programmazione di Zenzero OFF, la rassegna letteraria promossa dall'associazione ORA Officina Rilancio Arezzo in collaborazione con la libreria Edison by Biblion, uno stop prima della terza edizione di Zenzero Fest che quest’anno si terrà ad ottobre.

Appuntamento quindi con Andrea Bindi e il suo “Inquieto vivere” alle ore 18:00 di sabato 7 settembre nell’area verde antistante lo spazio bar del parco di via Acuto. In caso di maltempo la presentazione si svolgerà sotto il porticato della struttura.