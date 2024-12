In scena “Dalla terra alla luna” all’auditorium di Terranuova

Arezzo, 10 dicembre 2024 – Le opere di Jules Verne dedicate alla Luna hanno la forza di anticipare lo spirito di un’umanità che, grazie alla tecnologia, riesce a porre il proprio sguardo oltre.

Chissà se il 20 Luglio 1969, mentre l'umanità metteva piede sulla Luna, qualcuno ha guardato alla collina di Stone's Hill pensando che si fosse quasi avverata una profezia. Stone's Hill, una collina nella città di Tampa, luogo da cui è partito il proiettile immaginario di Jules Verne è distante poco più di un centinaio di chilometri da Cape Canaveral, sito di lancio da cui è decollato, 104 anni dopo l 'Apollo 11.

Stesso stato, la Florida, e stesso numero di membri dell'equipaggio: 3! I viaggi sulla Luna hanno popolato la letteratura, la musica, l'arte in generale, ma soprattutto l'immaginazione di tutti, una luna spesso misteriosa, immaginata, sognata, amata, magica, divinizzata, ma mai come in quest'opera raggiunta con la concretezza della tecnologia.