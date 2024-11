Il violino di Letizia Gullino sulle note di Bach e Ysaÿe alla CaMu

Arezzo, 8 novembre 2024 – Domani, sabato 9 novembre, alle 17.30, al CaMu – Casa della Musica di Arezzo (Piazza Grande) proseguono i concerti della Stagione cameristica dell’Associazione Le 7 Note.

Arriva ad Arezzo la giovane e bravissima violinista Letizia Gullino, vincitrice del Concorso Internazionale Premio Crescendo Archi 2023 del Premio Andrea Tacchi per il miglior violinista nell’ambito dello stesso concorso, promosso dal 2010 a Firenze dall’Associazione A.Gi.Mus.

La musicista sarà impegnata in un recital per violino solo con musiche di Bach e Ysaÿe. Sempre sabato 9 novembre, alla Casa Rossa al Colle del Pionta (sede della Scuola di Musica Le 7 Note), si inaugurano i “check days”, nuova iniziativa dell’Associazione rivolta agli studenti, che propone momenti di incontro con affermati docenti che permettono un controllo delle proprie abilità tecniche e del repertorio che si sta preparando, in modo più mirato rispetto alla classica masterclass.

Il primo appuntamento è il “Cello check day” con Luca Provenzani, direttore de Le 7 Note, docente al Conservatorio Mascagni di Livorno e collaboratore in veste di primo violoncello di importanti orchestre italiane. La partecipazione è gratuita per gli studenti della scuola e ha il costo di 50€ per tutti gli allievi esterni (informazioni al 3488293681 o scrivendo a [email protected]).

Letizia Gullino, nata nel 2004, intraprende lo studio del violino all’età di cinque anni, debuttando a nove come solista, accompagnata dall’Orchestra Classica di Alessandria. All’età di 10 anni viene invitata a suonare per il sindaco di Torino e a 12 registra a Cremona per l’emittente TV Cremona 1. Allieva dapprima del M. Daniele Gay a Milano e poi di Sergio Lamberto presso il Conservatorio G.Verdi di Torino e di Salvatore Accardo presso lo Stauffer Center For Strings di Cremona e l’Accademia Chigiana di Siena, si è esibita in pubblico per importanti festival in tutta Italia, tra i quali “Festival di Bellagio e del Lago di Como” , “Nuovi Talenti al Tempio”, Unione Musicale, Associazione Amici OSN Rai, Festival “ Back to Bach”, Festival EstOvest, Associazione Sandro Fuga, Associazione Toret Artist 360, Perosi Festival, Paganini Genova Festival, Pietrasanta in Concerto, Chigiana International Festival e Amici della Musica di Padova. Nel 2021 si è esibita inoltre al Teatro Ponchielli di Cremona in veste di solista accompagnata dall’Orchestra da Camera Italiana diretta dal M Salvatore Accardo.

Nel 2023 si è esibita presso il Museo del Teatro alla Scala di Milano per l’Associazione “Musica con Le Ali” ed è stata selezionata dalla superstar Nicola Benedetti per suonare l’Ottetto di Mendelssohn nell’agosto 2023 durante il Festival Internazionale di Edimburgo, collaborando con artisti del calibro di Stefan Jackiw, Jessica Bodner e Sterling Elliott.

Vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, nel 2023 ha ricevuto al concorso Crescendo di Firenze il “Premio Crescendo” sezione archi, assieme a punteggio assoluto e al Premio “A. Tacchi”, assegnato al miglior violinista del concorso, nel 2022 ha ricevuto il Primo Premio categoria Junior al concorso internazionale violinistico Marin e, insieme al pianista Luca Troncarelli, ha vinto il Premio delle Arti nella sezione Musica da camera e il Bando Giovanni Guglielmo, promosso da “Amici della Musica di Padova”, Fondazione “Omizzolo-Peruzzi” di Padova, Archivio musicale “Guido Alberto Fano Onlus” di Venezia, “Settimane Musicali” al Teatro Olimpico di Vicenza e CIDIM di Roma.

L’illustre Pavel Vernikov ha scritto di lei: “È una fantastica musicista che suona con così eleganza e trasparenza, con un eccellente comando della tecnica, in un modo stiloso e meravigliosamente fedele alla partitura”. Ha partecipato a molteplici masterclass con illustri musicisti quali Marco Rizzi, Andrea Lucchesini, Lisa Batiashvili, Bruno Canino, Salvatore Accardo, Francesca Dego, Sergio Lamberto, Shlomo Mintz, Ilya Grubert, Pablo Valetti, Pavel Vernikov, Svetlana Makarova, Alessandro Moccia, Julien Zufferey.

I concerti della stagione de Le 7 Note, parte del progetto “Ricreando Oltre il Suono”, hanno il costo simbolico di 1 €. Persone in situazioni di difficoltà economica potranno aderire all’iniziativa “biglietto solidale” e fare richiesta all’Associazione per ottenere ingressi offerti.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI sabato 16 novembre, ore 17.30, Alessandro Marano pianoforte, musiche di Haydn e Liszt sabato 23 novembre, ore 17.30, Duo Masiac, musiche di Ibert, Castelnuovo Tedesco, Scarlatti, Giuliani, Piazzolla venerdì 29 novembre, ore 21.00, "Classic Rock" I grandi classici del rock arrangiati per archi, con l'Ensemble ArkAttak (ingresso € 5) sabato 30 novembre, ore 17.30, Nicola Mazzei pianoforte, musiche di Rachmaninov, Debussy Domenica 1 dicembre, ore 16.30, concerto dei Vincitori del Concorso G. Barulli sabato 14 dicembre, ore 17.30, Hexen Duo, Sara Salvietti e Caterina Mega pianoforte a quattro mani, musiche di Rachmaninov, Ravel sabato 21 dicembre, ore 17.30, Concerto di Natale della Scuola di Musica le 7 Note