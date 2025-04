“Esercizi di libertà”, a San Giovanni arriva Rocco Papaleo

Arezzo, 7 aprile 2025 – Sarà Rocco Papaleo, con il suo nuovo spettacolo “Esercizi di libertà”, a chiudere sabato 12 aprile la fortunata stagione teatrale 2024/2025 al Cinema Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno, realizzata in collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Un cartellone ricco e appassionante, che ha visto alternarsi sul palco grandi nomi del panorama culturale e teatrale italiano come Luca Bizzarri, Maria Amelia Monti, Alessandro Bergonzoni e Federico Buffa.

Un viaggio tra ironia, narrazione, sport e commedia che ha raccolto consensi crescenti, registrando un aumento di abbonamenti e presenze in sala. Rocco Papaleo, artista poliedrico e amatissimo dal pubblico, torna sul palcoscenico per celebrare quarant’anni di carriera nel modo a lui più congeniale: scrivendo, cantando, recitando e raccontando.

In “Esercizi di libertà”, l’attore lucano condivide con il pubblico il percorso che l’ha portato a trasformare la propria passione in mestiere, attraversando musica, scrittura, cinema e, soprattutto, teatro. Un vero e proprio esercizio di libertà, come suggerisce il titolo, per esprimere senza filtri la propria identità artistica.

Con la regia di Valter Lupo, Papaleo sarà accompagnato al pianoforte da Arturo Valiante, con Giampiero Da Dalto ai fornelli, il disegno luci di Marco Palmieri, l’allestimento scenico di Nicola Papaleo e il suono curato da Alberto Recchia.

Attore, musicista, regista e scrittore, Rocco Papaleo ha attraversato con la sua inconfondibile poetica il mondo del cinema (tra gli altri con Giovanni Veronesi, Leonardo Pieraccioni e Paolo Genovese), della televisione e del teatro.

Il suo stile ironico, surreale e profondamente umano ha conquistato platee e critica, rendendolo una delle voci più originali e riconoscibili del panorama italiano. Un appuntamento imperdibile, dunque, per concludere una stagione che ha saputo coniugare qualità artistica e partecipazione del pubblico, e che già guarda con entusiasmo alle nuove sfide del prossimo anno.

Per la platea, il biglietto intero costa 15 euro, mentre il ridotto è di 13 euro. Per la galleria, invece, il biglietto intero ha un costo di 13 euro e quello ridotto è di 11 euro. In collaborazione con Unicoop Firenze e la carta studente della Toscana, è disponibile un biglietto ridotto per i giovani under 30, che potranno acquistare il biglietto a 8 euro, con il posto assegnato in base alla disponibilità della sala.