Coro mani bianche Voceincanto“Il tuo cuore batte come il mio”

Arezzo, 2 dicembre 2024 – L’Associazione Voceincanto, diretta dal Maestro Gianna Ghiori, torna con la seconda edizione di "Il tuo cuore batte come il mio", un appuntamento dedicato all’arte come strumento di unione e inclusione.

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, l’evento punta a creare un ponte tra il canto, la musica e la LIS (Lingua dei Segni Italiana), offrendo al pubblico l’opportunità di vivere un’esperienza artistica unica.

Un coro che abbatte ogni barriera Protagonista della serata sarà il Coro MANI BIANCHE Voceincanto, un ensemble formato da coristi di tutte le età che condividono la passione per il canto e l’impegno nell’abbattere ogni tipo di barriera.

Il coro si esibirà con brani basati su poesie celebri musicate da compositori contemporanei, arricchiti dalla traduzione in LIS, creando un’esperienza sensoriale e artistica coinvolgente. Un’esperienza interattiva Dopo il concerto, il pubblico sarà invitato a partecipare a una lezione aperta. Guidati dal coro, dal Maestro Gianna Ghiori e dall’interprete LIS Rachele Vanni, tutti i presenti avranno la possibilità di imparare un brano nella “modalità Mani Bianche”, unendo canto e gestualità.

L’obiettivo è chiaro: dimostrare che l’arte può essere un linguaggio universale, capace di unire e coinvolgere. Testimonianze e convivialità Durante la serata, interverrà una rappresentanza dell’ENS Arezzo (Ente Nazionale Sordi), che condividerà l’importanza della LIS come strumento di inclusione.

L’evento si concluderà con un brindisi offerto dall’Associazione Voceincanto, un momento di incontro per conoscersi meglio e approfondire questo straordinario approccio alla coralità. "La musica corale e l’arte sono strumenti di unione e condivisione", afferma Gianna Ghiori, direttore del Coro MANI BIANCHE Voceincanto.

"Invitiamo tutti a partecipare a questo evento unico per abbattere insieme qualsiasi tipo di barriera e vivere l’arte in modo nuovo e inclusivo." L’interprete LIS Rachele Vanni, che co-dirigerà il coro insieme al Maestro Ghiori, aggiunge: "Canto e gestualità si fonderanno in un’unica grande armonia, creando un coro capace di superare ogni barriera e coinvolgere tutti i presenti."

Ad accompagnare il coro al pianoforte sarà il Maestro Rossano Tacconi, regalando al pubblico un accompagnamento musicale di altissimo livello, e la giovane Eleonora Niccolini Patrocini e collaborazioni L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Arezzo e dell’ACT (Associazione Cori della Toscana) e con il contributo dell’Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo per il progetto “CoraLISsimo”.