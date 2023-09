Carlo Cottarelli ad Arezzo per spiegare il sistema economico italiano

Arezzo, 20 settembre 2023 – Un pomeriggio insieme al professor Carlo Cottarelli per parlare di prospettive, potenzialità e limiti dell’economia.

L’appuntamento è fissato per le 16.30 di venerdì 22 settembre alla Borsa Merci in piazza Risorgimento quando le Acli di Arezzo ospiteranno il noto scrittore e docente universitario, già direttore del dipartimento Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale, per un focus dedicato agli sviluppi del panorama economico nazionale e regionale all’interno degli attuali scenari internazionali.

Questa iniziativa di informazione e approfondimento, aperta alla libera partecipazione della cittadinanza, è inserita all’interno dell’Acli Life Festival ed è realizzata con il contributo della Fondazione CR Firenze, con il sostegno della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e con i patrocini di Comune e Provincia di Arezzo.

L’incontro, moderato da Stefano Tenti (imprenditore e presidente dell’associazione Tra Tevere e Arno), troverà il proprio cuore nelle parole di Cottarelli che proporrà un’analisi del sistema economico italiano in stretta correlazione con il sistema politico, con il sistema produttivo e con il sistema pensionistico, andando ad approfondire aspetti di stretta attualità e ad analizzare le principali problematiche per lo sviluppo del Paese.

L’intervento fornirà una fotografia di opportunità e criticità dell’economia tra diverse tematiche che, trattate anche nel suo ultimo libro “Chimere. Sogni e fallimenti dell’economia”, spaziano tra tassazione, evasione fiscale, burocrazia, globalizzazione e riforme.

Il livello nazionale degli argomenti introdotti da Cottarelli verrà poi contestualizzato a un livello regionale e locale dai successivi interventi di Stefano Ciuoffo (assessore regionale a infrastrutture digitali, rapporti con gli enti locali e sicurezza), Giuseppe Salvini (segretario generale della Camera di Commercio di Firenze), Marco Randellini (segretario generale della Camera di Commercio di Arezzo-Siena), Cesare Ciabatti (Fondazione Next Generation EuroPA) e Silvia Russo (segretaria generale della Cisl di Arezzo), mentre i saluti iniziali saranno affidati a Massimo Guasconi (presidente della Camera di Commercio Arezzo-Siena) e a Luigi Scatizzi (presidente provinciale delle Acli di Arezzo).

«Con questo incontro - commenta Scatizzi, - riparte il percorso dell’Acli Life Festival volto a proporre approfondimenti sulle tematiche d’attualità del mondo della previdenza, dell’economia, della storia e della politica, portando in città relatori di assoluto prestigio.

In quest’ottica, è un onore poter ospitare il professor Cottarelli che è tra i più esperti e più apprezzati economisti del panorama nazionale, con qualità professionali unite a un forte spessore etico e morale».