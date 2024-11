Vinicoli, Anghiari si mette in vetrina . Una seconda edizione da sold out

Tutto pronto per la seconda edizione di "Vinicoli, degustazioni nel cuore di Anghiari", che si terrà da venerdì 6 a domenica 8 dicembre prossimi. L’evento permetterà ai partecipanti di gustare vini pregiati ed eccellenze gastronomiche tipiche del territorio (e del panorama nazionale), passeggiando nel cuore di uno dei Borghi più belli d’Italia e d’Europa, attraverso un itinerario in cui i consumatori avranno la possibilità di incontrare i professionisti del settore per vivere al meglio l’esperienza. Una sinfonia di sapori e tradizioni, con tante iniziative all’insegna della qualità, in un percorso fatto di scorci e di degustazioni. L’iniziativa enogastronomica "Vinicoli" è inserita nel progetto regionale "Vetrina Toscana", promosso dalla Regione Toscana, coordinato da Toscana Promozione e realizzato a livello provinciale da Confesercenti e Confcommercio con il contributo di Unioncamere Toscana e Camera di commercio di Arezzo e Siena, finalizzato alla promozione di una rete aperta di produttori, botteghe e ristoratori toscani, che si riconoscono in un comune manifesto dei valori, offrendo prodotti, ricette tipici del nostro territorio. Il format prevede come nel 2023 Masterclass e aree tematiche per tutti i gusti e il programma è ancora più ricco, grazie a nuovi eventi, quali ad esempio una rappresentazione teatrale dedicata al vino. Ad aprire il calendario sarà la cena inaugurale, "incontro a tavola tra vino e chianina" che si terrà il 5 dicembre al Ristorante La Nena alle ore 20. Format invariato per il percorso degustativo, che prevede come nel 2023 l’acquisto del Carnet dei Vini, con costo che varia in base al numero di assaggi. Saranno quattro gli step: "Calici di vita - bollicine e antipasti" a Giardini del Vicario, "I grandi assaggi - rosati, bianchi e primi piatti" alla Cantina del Granduca e al Feudo del Vicario, "Le icone del vino - rossi, crostoni e secondi piatti" da Il Pizzicagnolo e dal Bistrot Talozzi, "Dolce palato - distillati, delizie e DJ set" al Bar Teatro. "Numeri molto promettenti, da sold out, che confermano il successo di Vinicoli. C’è quindi molta attesa" ha dichiarato Alessandro Polcri, sindaco di Anghiari.

Claudio Roselli