Via ai lavori per la sanità del futuro. Undici milioni di euro in quattro fasi per ospedale e Casa di Comunità

di Sonia Fardelli

BIBBIENA

Nuovo importante passo in avanti per potenziare e migliorare la sanità in Casentino. Oltre 11 milioni di euro per un intervento suddiviso in quattro macro fasi che cambieranno il presidio ospedaliero della vallata. Sono partiti ieri mattina i lavori di demolizione di una porzione di edificio dell’ospedale la cui ricostruzione è destinata ad ospitare la Casa della Comunità di Bibbiena. L’intervento è finanziato con fondi Pnrr per un importo di 1 milione e 694mila euro e riguarda la parte di edificio edificato negli anni ’70 la cui demolizione è propedeutica alla costruzione di un nuovo fabbricato che verrà realizzato in parte in calcestruzzo armato e in parte (per i piani in elevazione) con pannelli in legno X-lam. Il progetto per la riqualificazione del presidio ospedaliero del Casentino, seguito dall’ Unità operativa complessa Lavori pubblici dell’area provinciale Aretina diretta dall’ingegnere Andrea Casini, prevede anche una serie di interventi destinati a rendere la struttura più sicura e funzionale. Oltre ai finanziamenti Pnrr per la costruzione della casa di Comunità, si avvale dei Fondi Pnc per un ospedale "sicuro e sostenibile". Verrà riqualificata sia la porzione più recente dell’ospedale realizzata alla fine degli anni ’90, per un importo di 5 milioni e 509 mila euro, sia la parte più vecchia della struttura, per un investimento di 3 milioni e 925mila euro. Questi lavori sono finalizzati al consolidamento delle strutture e all’adeguamento sismico degli impianti. L’importo complessivo è di 11 milioni e 129mila euro e la fine dei lavori è prevista per dicembre 2025. Contemporaneamente sono in corso i lavori di miglioramento della sicurezza antincendio del presidio ospedaliero, necessari per dotare la struttura dei più elevati standard di sicurezza.

Il progetto, a cura dell’Area dipartimentale Energia Ambiente e Prevenzione Incendi diretta dall’ingegnere Daniele Giorni, è stato avviato ad aprile di quest’anno e sarà concluso a dicembre, per un importo di 1 milione e 683mila euro di fondi aziendali. "Si apre una nuova fase per il territorio casentinese con un modello di sanità territoriale sempre più a misura di cittadino - sottolinea il direttore generale dell’Asl Antonio D’Urso - con questi interventi avremo un ospedale più moderno e la Casa della Comunità hub".