Terranuova. Il prossimo fine settimana la Fiera Primaverile degli Uccelli

Arezzo, 02 aprile 2025 – Questa domenica 6 aprile il centro di Terranuova Bracciolini si animerà con la Decima Fiera Nazionale Primaverile degli Uccelli, un evento che celebra la natura, la tradizione e il legame con gli animali. Organizzata dalla ProLoco di Terranuova Bracciolini in collaborazione con il Comune, la manifestazione offrirà un programma ricco di appuntamenti per tutte le età. Fin dalle 8.00 del mattino, piazza della Repubblica e via Roma ospiteranno l'esposizione dedicata agli uccelli esotici e agli animali da cortile, affiancata da un mercato di eccellenze enogastronomiche, ortoflorovivaistiche e artigianali. Alle 10.00, in piazza Liberazione, spazio alla dimostrazione di addestramento cinofilo, dove il pubblico potrà ammirare l’abilità e l’intesa tra uomo e cane. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.00, prenderanno il via le iscrizioni per l’esposizione canina, aperta a tutti i cani, di razza e meticci.

A rendere ancora più speciale questo evento sarà una giuria d’eccezione: bambini e bambine avranno il compito di valutare gli amici a quattro zampe con uno sguardo sincero e spensierato. La premiazione si terrà dalle invece alle 15.00. Per concludere alle 16.00, in piazza Don Donato, la Filarmonica G. Verdi di Terranuova, accompagnata dal gruppo musicale I.C. Marconi “Marconi Wind & Percussion Ensemble”, regalerà un’esibizione coinvolgente. Per tutta la durata della fiera, i visitatori potranno gustare specialità del territorio grazie agli stand gastronomici regionali, che proporranno piatti tipici della tradizione locale.

“La Fiera Nazionale Primaverile degli Uccelli - ha detto il Presidente della Commissione Perdono di Terranuova Bracciolini Mauro Bronzi - rappresenta un’opportunità imperdibile per riscoprire la bellezza della natura, divertirsi con le numerose attività e vivere una giornata all’insegna della tradizione e del divertimento per tutta la famiglia”. Terranuova è sempre più la capitale dei pennuti. La fiera nazionale degli uccelli da richiamo rappresenta storicamente l’evento clou delle feste del Perdono. Ma da oltre dieci anni la Pro Loco cittadina ha deciso di organizzare un appendice alla kermesse settembrina, con la fiera nazionale primaverile degli uccelli. I numeri non sono paragonabili a quelli che riesce ad esprimere la sorella più grande, ma la kermesse che si aprirà nei prossimi giorni a Terranuova richiamerà un buon numero di visitatori.