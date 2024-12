Veneri sulla manovra:: "Su spesa farmaceutica siamo penalizzati"

"L’erogazione dei farmaci deve avvenire sul territorio, stop alla norma in manovra che svantaggia le aree interne". Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Gabriele Veneri: "Abbiamo presentato un ordine del giorno per abrogare l’articolo di bilancio che rivede la spesa farmaceutica. L’intera popolazione non potrà più utilizzare dei servizi delle farmacie di prossimità ma sarà costretta a recarsi in ospedale. Una norma che svantaggia le farmacie e soprattutto i cittadini più in difficoltà".