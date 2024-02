Veglione all’Artistico, Carnevale a Porta del Foro: sabato di eventi

Sabato di maschere. Veglione di Carnevale stasera dalle 20 al Circolo Artistico di Arezzo per festeggiare in modo originale in atmosfera d’altri tempi. Tema della serata: l’800, con musica d’epoca dal vivo, cena a lume di candela e a seguire ballo con Belmondo dj. Oggi alle 17,30 torna il Carnevale a San Lorentino organizzato dal quartiere di Porta del Foro. Bambini in costume per il Carnevale giallo cremisi con laboratori e giochi e dalle 20 in poi, cucina aperta con pizzeria e griglieria. Graditissimo il dress code: non sono ammessi coriandoli, solo stelle filanti di carta. Stamani alle 10 al primo piano della Ginestra di Montevarchi alla Biblioteca dei Ragazzi c’è CarnevaLeggiamo. Letture filanti, storie mascherate e coriandoli di rime e gran finale in musica. A seguire laboratorio Crea la tua maschera da animale (per due gruppi in contemporanea 4/5 e 6/8 anni, durata 30 minuti circa). E per le famiglie con bambini da 4 a 8 anni (graditi maschere e travestimenti) ci sarà lo spettacolo di letture animate a cura de I Seminalibri. L’evento si inserisce nell’ambito della 69^ edizione del Carnevale dei Ragazzi di Montevarchi. Iniziativa gratuita, posti limitati su prenotazione obbligatoria. Per informazioni: 055 9108351- [email protected]. Oggi dalle 16,30, ad Ossaia di Cortona, si tiene la festa di carnevale, con trucca bimbi, giochi e dolci. Alle 21,30 intrattenimento musicale e premiazione delle maschere più belle. Oggi l’associazione "Insieme per le famiglie", in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti, dà appuntamento alle ore 15 in piazza Sergardi a Camucia con "Mary Poppins e il mondo incantato", giochi, gonfiabili, animazioni e curiosità gastronomiche dedicate ai più piccoli. Domani la festa di carnevale è a Terontola, dalle 15,30 al Centro sociale. Domani domenica a Casa Bruschi: qui alle alle 16 visita guidata A caccia di maschere: una speciale caccia al tesoro di Carnevale.