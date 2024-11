Vasari, boom di prenotazioni per le scuole. La mostra su Rai 1 con Alberto Angela

"Vasari. Il Teatro delle Virtù", la mostra con cui la città di Arezzo celebra uno dei suoi cittadini più celebri allestita tra la Galleria Comunale e i suggestivi spazi dell’ex Chiesa di Sant’Ignazio con la curatela di Cristina Acidini in collaborazione con Alessandra Baroni, diventa anche a misura di bambino. In programma ogni domenica alle 10 fino al 5 gennaio laboratori, atelier e giochi per giovani visitatori tra i 6 e gli 11 anni, a cura della libreria Premio Andersen La casa sull’albero. Si conferma così l’attenzione rivolta ai più piccoli che caratterizza il progetto "Arezzo. La città di Vasari", sistema di celebrazioni dedicato all’artista e intellettuale nella sua città natale promosso da Comune di Arezzo e Fondazione Cr Firenze con Fondazione Guido D’Arezzo; col patrocinio del Ministero della Cultura; in collaborazione con Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura, Gallerie degli Uffizi, Fondazione Arezzo Intour e Discover Arezzo; col contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri il sostegno di Camera di Commercio Arezzo-Siena e la curatela dal comitato scientifico presieduto da Carlo Sisi. Boom di prenotazioni per i percorsi dedicati alle scuole creati col contributo dell’assessorato alla scuola del Comune di Arezzo, ieri in onda lo speciale dedicato alla mostra su "Passaggio a Nord Ovest", trasmissione di Rai1 condotta da Alberto Angela. Il calendario dei laboratori kids "Alla scoperta di Giorgio Vasari" oggi proporrà "Viaggio in Italia con Giorgio Vasari", che traccerà la mappa delle relazioni intessute dall’artista. Si proseguirà poi con "L’arte è di casa. Giorgio Vasari e la sua dimora d’artista", il 1 dicembre. "Caccia ai tesori nascosti" l’8 dicembre.