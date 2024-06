“Varchi Color Run”. In Valdarno arriva la corsa più divertente dell’anno

Arezzo, 17 giugno 2024 – Una passeggiata ludico-motoria per le vie di Montevarchi. Sabato 29 giugno alle ore 18.00 arriva in città la prima edizione della “Varchi color run”, la corsa più divertente dell’anno ricca di colori, festa e allegria. E dalle 20.00, il divertimento continuerà con “Music Party”, live band e dj set, e cibo con i food trucks Billi’s, Canu e Panunto. Non mancherà il lancio di polveri colorate durante la serata. L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale e dall’associazione sportiva Rinascita Montevarchi in collaborazione con Avis Montevarchi e Unicoop Firenze. La presentazione è avvenuta in Palazzo del Podestà, alla presenza del sindaco Silvia Chiassai Martini, dell'assessore allo sport Lorenzo Allegrucci e di Valerio e Giada Volpi del team organizzativo della Rinascita Montevarchi.

“La prima edizione della “Varchi color run” è un evento che la nostra Amministrazione insieme alla Rinascita ha fortemente voluto – afferma il sindaco - Un’occasione inedita per fare una passeggiata ludico motoria di cinque o dieci km, a scelta, camminando o correndo immersi nei colori. Alle 18.00 di sabato 29 giugno si partirà dalla zona parcheggio in fondo a viale Matteotti, faremo il Lungarno e la parte che collega poi a viale Diaz, in un percorso divertente, pieno di musica e di colori. Non è un’esperienza competitiva ma un modo per correre o camminare divertendosi. Poi alle 20.00 prenderà il via il “Music Party” in cui si alterneranno band e dj live, ci saranno food trucks e ancora tanta allegria e colori”. “Durante la “Varchi color run” - spiega Giada Volpi - sia alla partenza che lungo tutto il percorso e all’arrivo, si spargeranno dei colori sui partecipanti, ovviamente colori certificati che non sono inquinanti, naturali e sicuri. Tutta l’iniziativa sarà accompagnata dalla musica, per coinvolgere il maggior numero di persone e fare un’effettiva grande festa, che proseguirà nella serata con ancora musica, cibo e divertimento”.

Chi volesse iscriversi può contattare la Rinascita Montevarchi e all’Avis Montevarchi. E’ previsto anche un premio di partecipazione: una maglietta ricordo e la dotazione di colori naturali da gettarsi addosso. La maglietta sarà garantita ai primi 300 iscritti. Insomma, un evento che sicuramente calamiterà l’attenzione di molti ed è atteso un buon numero di persone.