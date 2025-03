"Uno, nessuno e 100 mila". Il paese diventa libreria all’aperto

La sesta edizione dell’evento "Uno, nessuno e 100 mila" che mira a raggiungere presto quota 100 mila libri donati. Un traguardo importante per l’evento ideata dall’amministrazione comunale che trasforma per due giorni le piazze di Castiglion Fiorentino in librerie a cielo aperto. L’appuntamento per quest’anno è fissato per l’11 e 12 ottobre prossimo, ma la raccolta dei libri è già avviata. Sono già arrivati circa 12mila libri, 6 mila dalla Rete Documentaria Fiorentina e altrettanti da semplici cittadini. "Ringraziamo tutti i cittadini privati, gli enti e le istituzioni che hanno aderito a questa iniziativa, a cui come amministrazione teniamo molto" conferma con soddisfazione l’assessore alla Cultura Massimiliano Lachi che per primo ha creduto al progetto. Il ricavato dei libri, che verranno messi in vendita alla cifra simbolica di un euro, andrà a finanziare le iniziative dell’Assessorato alla Cultura. I libri vengono raccolti, previo appuntamento alla biblioteca dal lunedì al venerdì (orario 8,30-13,30) e nei pomeriggi di martedì e giovedì (orario 15-18). È possibile mandare una email a: [email protected] oppure telefonando allo 0575 65 64 49. Potranno essere donati libri per ragazzi, saggi, narrativa, enciclopedie, fumetti mentre sono esclusi i testi scolastici. Anche quest’anno è prevista la partecipazione di tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado e associazioni castiglionesi. "E’ una manifestazione corale che coinvolge tutti, dai più piccoli ai più grandi. Il nostro centro storico si trasformerà in un grande agorà dove i castiglionesi e non solo si potranno incontrare, scambiare opinioni e trascorrere una giornata all’insegna della lettura" conclude l’assessore Massimiliano Lachi.

La.Lu.