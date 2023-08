Unicoop Firenze scende in campo contro il caro prezzi

Arezzo, 04 agosto 2023 – "Un aiuto alle famiglie e un impegno che la cooperativa rinnova per tutelare il potere d'acquisto in un momento di difficoltà per le famiglie". Così Unicoop Firenze ha presentato un'iniziativa partita oggi che andrà avanti fino al 30 settembre. Si chiama "Prezzo conveniente" e prevede oltre 600 prodotti a marchio Coop e di altre marche proposte a soci e clienti allo stesso prezzo in tutti i punti vendita . Un paniere di prodotti di prima necessità, industriali e freschissimi, per garantire una spesa completa e varia: dalla dispensa, al frigo, all'igiene casa e persona, fino ai prodotti per l'infanzia, al cibo per animali, l'iniziativa garantisce un carrello spesa con prezzi monitorati e costantemente aggiornati per garantire il massimo della convenienza rispetto al mercato.

Un’iniziativa pensata per ridare ossigeno alle famiglie e che, sul piano locale, anticipa quanto allo studio a livello nazionale. E’ proprio di oggi, infatti, la firma di una lettera d’intenti siglata anche da Coop, e da altre associazioni della distribuzione moderna e del commercio tradizionale, con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Obiettivo dell’iniziativa è quello di siglare, entro il 10 settembre, un accordo per un’iniziativa anti-inflazione per contenere i prezzi dei prodotti del carrello della spesa nel periodo settembre – dicembre 2023.