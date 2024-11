"Un’esperienza da provare"

Sofia vive a Badia Agnano, un piccolo borgo tra Bucine e Laterina. "Vivo un po’ lontana da qua. Ho 19 anni e studio scienze dell’educazione e della formazione proprio ad Arezzo, ma sono in graduatoria per la facoltà di professioni sanitarie a Siena". Perchè si è candidata per questa posizione e non per altre in città? "Conosco chi ha già fatto questa esperienza e me ne ha parlato bene. Le posizioni aperte? Per adesso non ho preferenze, mi piacerebbe vendere oggetti ma magari anche cibo e bevande. Non ho mai fatto un’esperienza del genere, è la mia prima volta". Aspettative? "Positive, mi aspetto di divertirmi, me ne hanno parlato bene. Sono ottimista perché essendo una persona socievole, mi piace stare al pubblico".