Un’altra rissa ai Porcinai. Venti coinvolti, poi la fuga

Ai Giardini Porcinai non c’è tregua. Urla, imprecazioni, botte e qualche sedia volata anche ieri quando una ventina di persone si sono azzuffate davanti al bar che fa angolo con via Guido Monaco. Una maxi rissa con i soliti noti gruppi come protagonisti. La dinamica di quel che è successo non è ancora nitida ma dai residenti il coro è unanime: "Non ce la facciamo più", ci dicono dopo l’ennesimo fatto di cronaca.

I fatti. Sono circa le 17 quando un gruppo di nordafricani insulta e infastidisce i passanti a spasso in centro: una domenica con un bel tram tram, incentivato dal sole primaverile che ha fatto alzare in tanti dal divano per sgranchirsi le gambe. Ma insomma urla e schiamazzi fin lì, ma ad un certo punto la situazione si fa incandescente ed esplode. Non è chiaro quel che è accaduto di preciso ma poco dopo arriva un altro gruppo di ragazzine e partono le botte. Vola anche qualche sedia dei locali vicini , proprio come era successo qualche settimana fa. Alla fine diventa una maxi rissa con 20 persone. Accade tutto davanti al bar Gallini. Qualcuno chiama la polizia ma intanto i facinorosi se la danno a gambe e fanno perdere le loro tracce. L’azzuffata è durata qualche minuto ma dopo un paio d’ore c’è un altro episodio di tensione: probabilmente il conto è rimasto in sospeso e qualcuno è tornato per chiudere la cosa.

"Ormai la zona è loro", ci dice un testimone che ci aggiorna la situazione. I residenti sono esausti così come i commercianti che sollevano le difficoltà per chi ha un negozio in quel fazzoletto di terra che ormai è diventata la zona calda della città. "Non c’è pace ai Porcinai" ci dicono e anche questa settimana restituisce un altro episodio di cronaca.

Il weekend scorso un’altra scazzottata con le sedie e tavoli di un locale che sono volate nella notte. Giovanissimi i protagonisti, probabilmente con alle spalle qualche drink di troppo. Pochi giorni prima un uomo era stato invece ferito in pieno giorno con un’arma da taglio, e appena una settimana prima i Porcinai era stati la terra di scontro di quello che avrebbe potuto essere un omicidio con un 40enne rimasto gravemente ferito all’addome dopo un diverbio con un nordafricano.