Una sfida da uomini duri. Si tufferanno nel Tevere nel giorno di San Silvestro

ANGHIARI

Per il terzo anno di fila, si tufferà nel Tevere il giorno di San Silvestro e lo farà in un punto distante appena un centinaio di metri in uscita dalla diga di Montedoglio, quindi con la temperatura dell’acqua intorno ai 5 gradi. Il protagonista di questa impresa, non nuova per lui, si chiama Ivan Giovagnini e vive ad Anghiari, ha 54 anni ed è un istruttore di nuoto, nonché agonista in questa disciplina. L’unica novità è che stavolta non sarà il solo a fare il bagno: "Al momento i sicuri, oltre al sottoscritto – dice Giovagnini – sono un mio compaesano, Alessio Magrini e poi Iacopo Belli di Sansepolcro e due amici di Città di Castello, Giovanni Ramaccioni e Camillo Bacchi. Semprechè qualcuno di loro non si tiri indietro all’ultimo istante. Faccio presente che il tuffo è previsto con qualsiasi condizione atmosferica, quindi anche se cadessero pioggia e neve".

È stato stilato un programma ben preciso della giornata? "Il ritrovo è per tutti fissato dalle 14 alle 14,30 nelle vicinanze di Viaio, poi ci recheremo dritti verso il fiume, all’altezza di un’area nella quale si consuma il pic nic e dove vi sarà un fuoco acceso. In corrispondenza di esso, sul corso del fiume, vi è un gorgo abbastanza profondo". Per che ora è stato fissato il bagno?

"Per le 14,40 e sarà vietato usare materiale come creme, grasso nel corpo, cuffie e muta", precisa Giovagnini. Insomma, un test per uomini duri e una sfida che lo stesso Giovagnini fa a sé stesso. "Anche a Roma per Capodanno c’è il tradizionale tuffo nel Tevere – ricorda – ma la temperatura dell’acqua è nettamente più elevata". Vi saranno spettatori ad assistere? "Certo! Anche il sindaco di Anghiari, Alessandro Polcri".