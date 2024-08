Una serata dance per solidarietà. A Civitella arriva Manuel Ribeca

di Angela Baldi

AREZZO

Una serata da tutto esaurito per il Meyer. In arrivo stasera una maratona di musica e dj sotto le stelle di Civitella dove torna l’evento Civitella per il Meyer. Per l’occasione si esibiranno oltre 30 artisti tra dj, vocalist e non solo, in arrivo dai principali locali aretini e toscani e un ospite d’eccezione, Manuel Ribeca (in foto), dj e produttore musicale, che ha inserito l’appuntamento con Civitella per il Meyer tra le pochissime date del suo tour italiano. Una grande serata di note e solidarietà, il cui ricavato sarà devoluto a favore della Fondazione Meyer, a supporto delle attività dell’Ospedale Pediatrico.

Il borgo medievale di Civitella si prepara così ad un nuovo appuntamento con una serata di musica e divertimento in cui il filo conduttore sarà la solidarietà. Cento i volontari al lavoro per l’appuntamento di stasera quanto piazza don Alcide Lazzeri si trasformerà in vero e proprio palco sotto le stelle in occasione di Civitella per il Meyer.

Un appuntamento fisso dell’estate aretina, in Valdichiana, in cui Sangria Party, la Pro Loco di Civitella insieme alla Fondazione Meyer, all’amministrazione comunale e Nicola Lucioli fanno squadra con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare all’ospedale pediatrico di Firenze. Il programma dell’edizione 2024 partirà alle 19,30 con l’apertura degli ingressi alla piazza e la cena in calendario alle 20,15 la cui prevendita è andata letteralmente a ruba.

Ma si può accedere anche al dopo cena (al costo di 5 euro), tutto all’insegna della musica e dello spettacolo grazie ai numerosi ospiti e ai dj che prenderanno parte anche quest’anno all’appuntamento. A Civitella arriva il Circo Bianco, con artisti e acrobati professionisti che creano spettacoli visivamente sbalorditivi. La musica sarà poi protagonista con tantissimi dj e vocalist. Ospite speciale Manuel Ribeca, dj e producer, direttamente da Ibiza che ha scelto appunto Civitella come sede di una data del suo tour, una delle poche in Italia. Tra gli ospiti, direttamente da Tale e quale show, ci sarà Andy Bellotti.

Il grandissimo evento dell’estate della Valdichiana permetterà di raccogliere fondi da devolvere all’ospedale pediatrico fiorentino e vede in azione un vero e proprio esercito di volontari. Quasi un centinaio le persone che collaborano alla riuscita dell’evento occupandosi di tutto: dalla cucina agli allestimenti, dalla parte legata all’intrattenimento alla sicurezza e agli accessi a piazza Don Alcide Lazzeri che si trasformerà stanotte in una autentica discoteca a cielo aperto. Per l’occasione è stato inoltre predisposto un servizio di bus navette che collegherà Civitella con le aree di sosta del borgo.