"Una sera per caso di un giorno qualunque" il libro di Santina Pasqui

Può una malattia diventare occasione di rinascita o addirittura regalarci una nuova vita e un nuovo amore? E’ il coraggioso romanzo dell’ aretina Santina Pasqui "Una sera per caso di un giorno qualunque" a raccontarcelo. A metà tra fantasia e realtà autobiografica, l’autrice, nata a Civitella e residente a Revere di Borgo Mantovano, ci fa conoscere una malattia cronica invalidante che molti dottori non riescono a riconoscere e che gli stessi familiari non credono esista, confondendola con fissazione o addirittura depressione. Una malattia rara, genetica, ma che ha un nome scientifico, M.C.S. una sensibilità a odori e sostanze volatili, presenti ovunque nella vita quotidiana, che provoca malesseri, svenimenti e forti reazioni scambiate erroneamente per allergie, in realtà trattasi di una intossicazione dell’organismo che non riesce più a metabolizzare-eliminare sostanze xenobiotiche. Solo un uomo, in questa incredibile storia accetta questa condizione, ha mille attenzioni, non si fa domande e non sta a guardare, predispone per lei un ambiente interno idoneo, dagli arredi alla pulizia privo di sostanze chimiche. Gesti che fanno scoprire un amore dal sapore invidiabile dal potente messaggio: il vero amore non è solo prendersi cura dell’altro ma farlo senza mai sentirne il peso. Romanticherie? No, solo che un’altra vita è possibile proprio quando sembra di non avere più scampo, quando non puoi vivere come gli altri, quando nessuno ti crede, quando il tuo matrimonio va in pezzi, quando rischi tutto per affrontare un viaggio verso il mare, l’ultima chance. E sarà la svolta. Speranza? Illusione? Sogno? No, forza. Come dice Santina Pasqui presentando il suo romanzo "Punta su tutto quello che puoi ancora fare e non solamente su quello che non è". Il libro, edito da Libeccio Edizioni, sarà esposto a Certaldo il 13-15 settembre, a Genova a Palazzo Ducale il 4-6 ottobre, a Lucca a Villa Principessa il 19-20 ottobre e infine alla fiera del libro di Francoforte il 16-20 ottobre.