Una giornata di visite per la postura in età evolutiva all’Istituto di Agazzi

Arezzo, 21 giugno 2024 – Visite specialistiche per la postura in età evolutiva. L’appuntamento è fissato per mercoledì 26 giugno quando il centro di riabilitazione A-Rìa dell’Istituto di Agazzi ospiterà una nuova giornata dedicata a bambini e ragazzi che sarà tenuta dal dottor Simone Ceppatelli, dirigente medico della Fondazione Don Gnocchi di Firenze tra i massimi esperti italiani in ortopedia pediatrica.

Gli incontri sono rivolti alla fascia d’età da zero a diciotto anni e sono finalizzati a valutazione, prevenzione o trattamento di scoliosi, patologie della colonna vertebrale, mal di schiena e problematiche dell’assetto posturale.

Il dottor Ceppatelli collaborerà con medici e terapisti dell’Istituto di Agazzi con il triplice obiettivo di favorire un’educazione alle corrette pratiche per un armonioso sviluppo del corpo, di prevenire l’emergere di future patologie e favorire un giusto sviluppo dell’apparato muscolo-scheletrico, e di strutturare eventuali percorsi di trattamento per curare e rieducare i pazienti.

La valutazione è consigliata a partire dai sei anni quando il bambino sviluppa più rapidamente abilità fisiche, sociali e mentali, con la possibilità di interventi precoci volti a migliorare la postura, l’equilibrio e la generale struttura del corpo con benefici nelle diverse situazioni della quotidianità: dalla scuola allo sport.

Il servizio potrà essere erogato in regime privato o in regime convenzionato previa autorizzazione da parte della Usl Toscana Sud-Est; per informazioni su prenotazioni e costi è possibile contattare i numeri 0575/9151340 o 0575/9151341.