Una città sempre più a misura di turista. Tornano i minibus per scoprire il centro

Arezzo sempre più città turistica. In questa ottica sabato 23 comincerà agirare per la città Arezzo Gran tour, il nuovo servizio di mobilità turistica, proposto da Martinelli Servizi Turistici e realizzato grazie alla Fondazione Arezzo Intour. Grazie all’impiego di minibus completamente elettrici di ridotte dimensioni dotati di un sistema di audiovideoguida, gli ospiti saranno accompagnati in un racconto emozionale della città e del suo patrimonio culturale. L’audio video guida, in 7 lingue, accompagnerà turisti e residenti per i 40 minuti del percorso. Il percorso e le fermate sono stati bilanciati in maniera da valorizzare l’importante complesso museale della città, con le fermate in corrispondenza del Museo Archeologico, della Fortezza e della Basilica di San Francesco oltre che a Piazza Grande, Piazza della Repubblica e Piazza della Liberta. "Arezzo si arricchisce di un nuovo strumento turistico – afferma Simone Chierici, presidente della Fondazione Arezzo Intour -. Dopo la positiva esperienza durante il Natale, siamo pronti a offrire a residenti e ospiti questo nuovo servizio che favorisce la fruizione della città e del suo immenso patrimonio culturale". Giovedì 21 e venerdì 22, dalle 10 alle 18.30, è stato previsto un open day gratuito per tutti i residenti.