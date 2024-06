Ultime tappe per il Festival dei Cammini

SANSEPOLCRO

Dopo la bella serata di Anghiari, con Filippo Graziani che ha cantato l’indimenticato padre, Ivan, l’ottava edizione del Festival dei Cammini di Francesco è quasi giunta in dirittura di arrivo e uno fra gli appuntamenti clou è in programma per questo pomeriggio: alle 18, nel chiostro della chiesa di San Francesco, il noto conduttore televisivo e divulgatore scientifico Mario Tozzi (nella foto) affronterà il tema del dono della scienza, in linea con gli assi portanti di quest’anno, che sono appunto dono, comunità e futuro. L’epoca del digitale ha spostato un tantino l’attenzione sulle riflessioni scientifiche che rimangono invece la base di riferimento. Crisi climatica, ricchezza della vita, erosione delle risorse, riconversione ecologica e transizione energetica diventano tematiche dei poteri forti per imporre stili di vita onerosi agli strati più poveri e non passaggi obbligati dalle questioni ambientali. Alle 21.30, epilogo della giornata in quel di Montecasale, dove alla Fonte Groppa dell’Orso si esibirà il biturgense Ed Menichella in un concerto dal titolo significativo: "Musica nella natura, emozioni in dono".

Gran finale domani al castello di Caprese Michelangelo (ore 18) con "Punire e perdonare: il dono della giustizia", aspetto affidato un ospite di indubbio livello quale è Gherardo Colombo, l’ex magistrato di "Mani Pulite", in un incontro presentato da Leonardo Magnani dell’associazione "Cultura della Pace" di Sansepolcro. Alle 21.30, ultima tappa in assoluto del festival in piazza Baldaccio ad Anghiari con lo spettacolo "Chiara e Francesco" dell’Accademia Teatrale di Firenze.