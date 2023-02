Tutti sommelier con l’Ais Vino, la stagione dei corsi

Passione vino con formazione, degustazioni, anteprime. Si apre con un calendario fitto di appuntamenti il 2023 di Ais l’associazione italiana sommelier. Nelle scorse settimane molti corsi per sommelier di vario livello sono già partiti nelle diverse delegazioni tra cui quella aretina e molti altri sono in partenza nelle prossime. Tra le novità in arrivo, il prossimo 12 febbraio nella sede operativa di Ais Toscana a Sesto Fiorentino si terrà una degustazione speciale, che ha come particolarità quella di tenersi totalmente in lingua inglese. "English Destination – Speaking of wine" è il titolo dell’evento.

Parte intanto nelle varie delegazioni la prima tranche dei corsi del nuovo anno, inizierà il 20 febbraio ad Arezzo il corso di terzo livello, mentre il 15 marzo ci sarà il terzo livello nella delegazione di Arezzo a Badia Prataglia. A Sesto Fiorentino è fissato poi per lunedì 13 marzo l’avvio della Scuola Concorsi, un approfondimento didattico per i Sommelier Ais che intendono cimentarsi nel mondo delle competizioni, dai concorsi regionali e monotematici con i quali si candidano a diventare ambasciatori e comunicatori di territori in sinergia con i Consorzi, fino all’appuntamento più ambito, quello con il Miglior Sommelier d’Italia titolo per tanto tempo aretino.

"La Scuola Concorsi – spiega il Presidente l’aretino Cristiano Cini – non serve soltanto a preparare a una competizione ma rappresenta una formazione per tradurre il corso Ais in una comunicazione contemporanea del vino. Attualmente guidata dai Migliori Sommelier d’Italia 2018 e 2019 Simone Loguercio e Valentino Tesi, la Scuola Concorsi ha dimostrato fino ad oggi la sua capacità di creare valore, formando sommelier che hanno avuto interessanti opportunità lavorative nel mondo del vino".

E per chi volesse partire da zero, Strada del Vino Terre di Arezzo in collaborazione con Ais Arezzo organizza il "Corso di avvicinamento al vino". Le lezioni partiranno il 27 aprile e andranno avanti fino a maggio fornendo le basi per tecnica della degustazione, viticoltura, tecniche enologiche e di servizio. Con cenni ai vini biologici e biodinamici,i enografia nazionale e internazionale, legislazione, etichetta, spumanti e vini speciali e abbinamento cibo-vino. Per ogni incontro tre vini in degustazione con la presenza diretta di un produttore aretino.

Gli incontri la sera alle 21 con i relatori dell’Associazione Italiana Sommelier di Arezzo al Polo enogastronomico di Villa Severi. Informazioni ed iscrizioni: [email protected], 0575 294066.

Angela Baldi