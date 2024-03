Tutti podisti per smaltire l’abbuffata Pasquetta in forma con la Parcocorsa

Torna un evento sportivo molto partecipato nel giorno di Pasquetta. Per smatire il pranzo della festa tutti di corsa. Domani 1 aprile sono previste modifiche alla circolazione e alla sosta, quando sarà in programma la 22esima edizione della Parcocorsa. Lunedi 1° Aprile si disputerà l’edizione 2024 della Parcocorsa organizzata dalla Polisportiva Policiano con il patrocinio del Comune di Arezzo ed il Centro di Aggregazione sociale di Pescaiola. Come ogni anno con questa gara si rivisitano molti parchi della citta di Arezzo dal Pionta al parco Ducci, al Prato, da Villa Severi al Parco Pertini per completare l’arrivo al parco del Foro Boario. L’edizione 2024 cambia location di partenza e arrivo, infatti dopo la partenza al Pionta degli ultimi anni, quest’anno dietro richiesta del Centro di Aggregazione Sociale di Pescaiola, tutto si farà al Foro Boario.

Oltre 200 al momento i preiscritti nella gara di 11 km, ma se le condizioni meteo lo permetteranno l’obiettivo è raggiungere quota 300 con molti atleti che provengono da fuori provincia in occasioni delle feste pasquali. Il Centro di Aggregazione sociale di Pescaiola metterà a disposizione degli atleti un fornitissimo ristoro mentre tutti i partecipanti avranno una t shirt offerta da Caurum, al settore giovanile le Uova di Pasqua Vestri. Il programma prevede il ritrovo alle 8,30 al Centro di Aggregazione Sociale di Pescaiola, partenza alle 9,30 dalla Fontana del Foro Boario, primi arrivi alle 10,15, partenza Settore Giovanile alle 11. A mezzogirono premiazioni. In coconomitanza del passaggio degli atleti le strade interessate saranno temporaneamente chiuse al traffico.