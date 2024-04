Tutti in sella per la gran fondo

Inizia oggi la prima edizione della "Gran fondo del Syrah" dedicata al mondo delle Mtb. Sono già oltre 500 gli iscritti alla gara di domenica, che offrirà uno spettacolare percorso fino alla vetta di monte Sant’Egidio. Le attività inizieranno oggi alle 17 con la "Scalata alla contadina" aperta a mountain bike ed E-bike. Domani sarà la volta della ciclo turistica guidata con E-bike. Alle 15 la gara regionale categoria "Top Class" riservata agli esordienti/allievi in esclusiva in Toscana, corsa che assegna punteggio per i campionati nazionali. Alle ore 16,30 si terrà la gimcana dimostrativa per i bambini delle scuole. "Saranno tre giorni intensi, dedicati anche ai più piccoli - conferma l’assessore allo sport Silvia Spensierati - e in considerazione della giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo".