Tutte le opportunità del franchising. Sportello e workshop di Confesercenti

Opportunità per gli imprenditori toscani di affacciarsi in un sistema vincente e professionale. Le occasioni di crescita e di sviluppo riservate alle imprese saranno illustrate in occasione dell’iniziativa in programma per giovedì 26 ottobre. Nella sede della Confesercenti, in via Fiorentina 240, alle 17 si svolgerà il workshop "Il franchising: dalla creazione del brand al successo della rete, un modello per il commercio moderno".

Un evento nazionale che vedrà l’intervento di Alessandro Ravecca presidente nazionale Federfranchising ospite in Toscana per dare il benvenuto al nuovo servizio "Franchising Point" che aprirà ad Arezzo a novembre.

Ad annunciarlo la direttrice di Confesercenti Arezzo Valeria Alvisi: "Presenteremo i servizi dedicati alle imprese del franchising consapevoli che rappresenta un modello di commercio moderno capace di offrire agli imprenditori uno strumento consolidato da replicare. Riteniamo che il franchising sia un’occasione sia per un neo imprenditore determinato a seguire una nuova strada lavorativa sia per chi pur avendo un’azienda consolidata è comunque in cerca di strumenti di sviluppo per accrescere il proprio business nel territorio". L’obiettivo del workshop è quello di offrire ai partecipanti le dovute informazioni in merito alla formula del Franchising.