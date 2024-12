Turismo nuziale. Come aderire

Sono già trenta gli operatori della filiera del turismo nuziale che hanno aderito alla Carta dei Servizi del progetto "Valdambra for Wedding", pensato dal Comune di Bucine e realizzato in collaborazione con strutture e operatori professionali del territorio. Il più gettonato nella valle, cifre alla mano, da chi vuol pronunciare il "fatidico si" in luoghi speciali per la qualità dell’offerta ricettiva, enogastronomica e la bellezza del paesaggio.

Non a caso gli amministratori che si sono susseguiti alla guida del municipio già da anni hanno puntato sul comparto per le ricadute economiche e di presenza turistica, anche perché questo angolo della Toscana si colloca ai primi posti nella regione tra le destinazioni scelte dagli stranieri decisi a convolare a nozze nel Bel Paese. Di conseguenza è stato approvato il Regolamento per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili che prevede la possibilità di sposare le coppie direttamente in location autorizzate, resort, aziende agrituristiche e dimore storiche, e nel sito Visit Valdambra è stata creata una specifica sezione.

"La Carta dei Servizi – spiega ora il sindaco Paolo Nannini – nasce come strumento per sostenere e promuovere l’importante indotto economico turistico legato al destination wedding e per coinvolgere tutti gli operatori della filiera dando così l’opportunità di presentare la Valdambra come sede di matrimoni e unioni civili e rendere più completa l’offerta territoriale assicurando di trovare tutte le professionalità necessarie per organizzare l’evento".

Ad oggi oltre alle strutture ricettive e ai ristoranti hanno apprezzato l’idea di lavorare in sinergia centri di estetica, parrucchieri, fiorai, catering, wedding cake designer, cantine e negozi di alimentari per le degustazioni di vini e tipicità locali. C’è ancora tempo per chi volesse aderire alla progettualità, aggiornata ogni anno.