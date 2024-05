Tricolori di motocross a Miravalle

Arezzo, 27 maggio 2024 – Montevarchi è garanzia di successo per il motocross, come dimostra la terza prova del campionato italiano Prestige, cl. MX1 e MX2, abbinato alla gara di apertura della Rookies Cup cl. 125 under 17 che si è tenuta oggi al circuito internazionale di Miravalle. Una splendida domenica di sole e su una pista in condizioni talmente perfette da uguagliare quella delle grandi sfide mondiali, non sono mancati né lo spettacolo né il pubblico, stimato in 4.000 presenze. Una cornice straordinaria che ha esaltato i quasi 190 piloti presenti, un gruppo che è espressione della “serie A” del motocross nazionale ed europeo, capace di dar vita a confronti incerti ed esaltanti. Grande soddisfazione quindi per gli organizzatori, da una parte il Moto Club Brilli Peri che cura con autentico amore l’impianto di Miravalle, dall’altra FX Action, promoter dell’intero campionato. Venendo ai risultati, nella MX1 si imposto il ventunenne bergamasco Andrea Bonacorsi, in sella alla Yamaha ufficiale. Bonacorsi ha fatto sue con grande autorevolezza entrambe le manche, precedendo nella classifica assoluta lo sloveno Jan Pancar (KTM) e il calabrese Giuseppe Tropepe (Honda). Quarta posizione per la Ducati ufficiale di Alessandro Lupino, che prosegue lo sviluppo della neonata Desmo 450 MX. Reduce da un grave infortunio (frattura ad una mano), riportato appena una settimana prima nel GP di Francia, lo svedese Isak Gifting (Yamaha) ha stretto i denti e, con il quinto posto di giornata, conserva il primo posto nella classifica dii campionato.