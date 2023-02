Treni: poche le Frecce verso Firenze e Roma Ancora ombre sull’unica corsa veloce del nord

di Alberto Pierini Aspettando la freccia. No, non quella nera, il primo kolossal Tv, la figlia di un ’68 parallelo che ad ogni puntata schiacciava davanti al piccolo schermo 16 milioni di telespettatori, quasi il doppio di Sanremo. Ma quella rossa, il treno veloce diventato la spina dorsale dei collegamenti da nord a sud. In Stazione continuano a non fioccare. Intanto restano ombre sull’unica Freccia Rossa non solo per Milano ma anche per Torino: un’altra in effetti c’è, ma alle 20, decisamente poco idonea sia per i collegamenti di lavoro che per quelli turistici. Il treno da non perdere è quello delle 6.25, che alle 9.12 ti consegna ai caffè della Stazione Centrale. A ieri non era ancora prenotabile dal 1° marzo in poi. Tornerà: l’Umbria garantisce che l’accordo è di due anni e sono in corso i chiarimenti sui dettagli. Ma non basta a dormire tranquilli. Intanto perché i due anni passano e non è detto che i treni restino. E poi perché la nostra situazione deve essere slacciata da quella perugina. "Ero riuscito – commenta con orgoglio l’ex assessore regionale Vincenzo Ceccarelli – a farlo partire da Arezzo invece che da Firenze. Niente in contrario che scatti dall’Umbria ma ove...