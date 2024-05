Tre storie e una tazza di thè alla Casa sull’Albero

Tanti eventi a maggio alla libreria La Casa sull’Albero. Proseguono gli appuntamenti di "Tre storie ed una tazza di thè", Piccoli, molto piccoli, piccolissimi e le letture in lingua inglese con Merryl. Gli appuntamenti del martedì pomeriggio questa volta saranno dedicati alle storie verdi e Le Officine della carta di Ilaria Gradassi continueranno a trasportarci nel mondo dei giardini. E da fine maggio arrivano i consigli di lettura per l’estate. Sabato 25 maggio alle 17 dai 3 anni Tre storie e una tazza di the. Racconti per riscaldare la pancia e lo spirito. Ogni incontro tre libri diversi e tante nuove scoperte .Torna Piccolil molto piccoli, piccolissimi, prime esplorazioni nel mondo dei libri. Ogni volta un libro ed una scoperta diversa, sabato 11 maggio alle 11 per bimbi di 18-36 mesi. Poi Di che giardino sei? a cura di Ilaria Gradassi. Letture e atelier creativi per raccontare la natura in programma: sabato 11 e 18 maggio alle 16,30 per 6-11 anni, alle 18 per 3-5 anni. I giardini degli altri, fiori, alberi e storie dal mondo green, sono un ciclo di 4 appuntamenti per amanti dei luoghi di segreta bellezza in programma martedì 14, 21 e 28 maggio e il 4 giugno alle 17,30 per bambini di 6-11 anni. Three, two, one...let’s read un appuntamento al mese con letture e conversazioni in lingua inglese con Merryl. il 15 maggio alle 18 dai 4 anni. Tutti gli incontri su prenotazione.