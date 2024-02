Trasporto ferrovario. Legambiente presenta il report annuale

Si parlerà della salute del trasporto ferroviario toscano e locale domani alle 17.30 alla Feltrinelli Point di Arezzo con la presentazione di Pendolaria 2024, il rapporto annuale di Legambiente che fotografa la situazione del trasporto ferroviario in Italia. Un’occasione per analizzare i dati che emergono dal rapporto di Legambiente. Temi generali e strategici per il paese, ma anche della situazione locale, oggi al centro di un dibattito importante per il territorio, come il progetto Medietruria.