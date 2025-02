“Tradizioni in maschera”. A San Giovanni mostra fotografica sul carnevale sangiovannese

Arezzo, 21 febbraio 2025 – E’ stata inaugurata nei giorni scorsi mostra “Tradizioni in maschera: il Carnevale negli anni '50 a San Giovanni Valdarno”, un viaggio affascinante nella storia della festa carnevalesca cittadina attraverso gli scatti di Fernando Farisei. Le foto, realizzate tra gli anni '50 e '60, restituiscono tutta la vivacità e la spontaneità di un Carnevale ricco di colori e tradizioni. L’esposizione, promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con il Fotoclub Il Palazzaccio, l'Accademia della Nonziata, la Pro Loco e l'Associazione Carnevale storico sangiovannese, propone una selezione di fotografie messe a disposizione dalla figlia Maria Farisei. Un’occasione unica per riscoprire momenti di festa e condivisione di un'epoca passata, tra costumi d’epoca, sfilate e scene di vita cittadina della San Giovanni post Seconda guerra mondiale.

La mostra, allestita presso la pieve di piazza… sarà visitabile dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19, mentre il sabato e la domenica sarà aperta anche la mattina dalle 10:30 alle 12:30. Fino al 4 marzo. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di storia locale e per chiunque voglia immergersi nell’atmosfera autentica del Carnevale sangiovannese di un tempo