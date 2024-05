Tra Leonardo e Vasari. Due geni in Biblioteca

"Leonardo, leonardeschi e Vasari - I disegni a pietra rossa in mostra al Castello Sforzesco di Milano": è questo il titolo dell’appuntamento di oggi venerdì 24 maggio alle ore 18 presso la sala conferenze della Biblioteca Città di Arezzo, dove la storica dell’arte, docente e curatrice Alessandra Baroni dialogherà con il direttore dell’Istituto Olandese Universitario di Storia dell’Arte di Firenze Michel W. Kwakkelstein e con Luca Fiorentino, co-curatore con Kwakkelstein della mostra "…per gitar diverse linee", sulla "Vita di Leonardo" di Giorgio Vasari, che descrive con grande cura e devozione il talento innovativo di Leonardo da Vinci nelle arti grafiche e nel disegno, "padre di tutte le arti" e iniziatore della "maniera moderna"; in particolare, per la morbidezza dello ‘sfumato’ realizzato anche attraverso l’uso sapiente della ‘sanguigna’ ovvero la pietra rossa.

La presentazione sarà intervallata dalle letture di alcuni passi de "Le Vite" a cura di Alessandra Bedino e rientra nell’ambito degli appuntamenti "Dialoghi su Giorgio Vasari" durante i quali studiosi, scrittori e intellettuali si confrontano sulla figura del celebre artista a 450 anni dalla sua morte. L’incontro è a ingresso gratuito, per informazionL: www.discoverarezzo.com e www.fondazioneguidodarezzo.com.

L’iniziativa fa parte della rassegna "Arezzo. La città di Vasari" che fino a febbraio 2025 connetterà musei, biblioteche e archivi aretini per celebrare il pittore, architetto e storico dell’arte divenuto emblema del genio poliedrico tardo rinascimentale. "Arezzo. La città di Vasari" è promosso e organizzato da Comune di Arezzo, Fondazione CR Firenze e Provincia di Arezzo con Fondazione Guido D’Arezzo – ente presieduto dal sindaco della città Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinat a cui dal 2018 è affidata dal Comune di Arezzo la gestione delle attività e dei presidi culturali sul territorio – in collaborazione con Direzione regionale musei della Toscana del Ministero della Cultura, Gallerie degli Uffizi, con la curatela del comitato scientifico presieduto da Carlo Sisi nell’ambito delle celebrazioni per l’Anno Vasariano.

Prossimo appuntamento dello stesso ciclo sarà con “Vasari: il collezionista delle vite dei grandi artisti” in programma il 7 giungo alle ore 18, con Francesca Chieli a colloquio con Ingrid Rowland, autrice del libro “Vasari: il collezionista delle vite dei grandi artisti” (Mondadori).