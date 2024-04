Torna Varchi Comics. Tutte le zone degli eventi. Tre giorni col fumetto

Svelato il programma completo della tredicesima edizione di Varchi Comics, il festival del fumetto e del fantastico che si terrà dal 12 al 14 aprile. La rassegna, che ogni anno raduna giovani e appassionati è stata inserita tra gli eventi promossi a livello nazionale dalla Rete Italiana del fumetto. La tre giorni del fantasy sarà arricchita dallo Street Food Comics in piazza Varchi, dove gli avventori troveranno food truck, musica live, area giochi e artisti di strada. Anteprima in programma stasera alle 22 alla Macelleria Fantechi con la Movie Cartoon Karaoke Night curata da Giulia Scorioli. Si parte poi venerdì 12 alle 22 con il Cartoon Party al Politeama con dj set e musica dal vivo. Oltre a piazza Varchi, saranno altre tre le aree del centro storico interessate dalla manifestazione, ognuna con una funzione ben precisa: il circolo Stanze Ulivieri ospiterà i giochi da tavolo, lo Spazio Politeama per l’area mercato di hobbisti e case editrici, ma area talk per proiezioni, ospiti ed approfondimenti, infine l’auditorium di via Marzia per i giochi di ruolo dal vivo. "Il Varchi Comics è un’eccellenza di Montevarchi - ha affermato il sindaco Silvia Chiassai Martini - un grande evento che questa amministrazione continua a portare nel centro storico coinvolgendo i centri di aggregazione della città. Ringrazio Varchi Comics per l’impegno nell’organizzazione di un’iniziativa che è un fiore all’occhiello per tutta la nostra comunità, molto attrattiva per il territorio, perché non saranno presenti solo artisti e protagonisti del settore, ma anche tanti giovani appassionati e semplici curiosi che raggiungeranno la nostra città per assistere ad un programma unico".

La locandina di questa edizione è stata realizzata da Moreno Chiacchiera, illustratore e cartoonist, che collabora con le più importanti case editrici italiane ed estere, ma anche con importanti emittenti televisive. "Siamo giunti alla tredicesima edizione - ha aggiunto Daniele Mafucci, referente di Varchi Comics - un traguardo importante che ha contribuito a far conoscere Montevarchi come città e come territorio attraverso il mondo del fumetto e non solo. Questo è sempre stato l’obiettivo principale fin dalla prima edizione. Da un paio di edizioni ci stiamo aprendo anche ad altre realtà come youtuber, gdr, giochi di ruolo e giochi da tavolo che gravitano comunque intorno al mondo nerd e del fumetto per venire incontro anche alle nuove generazioni". Protagonisti della tre giorni, oltre alla mostra mercato del fumetto, saranno i Pokémon, i mattoncini Lego, le Escape Room e gli scacchi. Quest’anno si potrà assistere anche a dimostrazioni pratiche di kendo e a workshop di cosplay. Un menù ricchissimo per ogni appassionato.