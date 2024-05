Montevarchi. Gli studenti della Petrarca incontrano il campione paraolimpico Stefano Palmieri

Arezzo, 03 maggio 2024 – “Il coraggio di vedere oltre”. Il prossimo mercoledì 8 maggio, l’Istituto Comprensivo Francesco Petrarca, in collaborazione con l'Assessorato allo Sport del Comune di Montevarchi, organizzerà un incontro straordinario con il campione paralimpico Stefano Palmieri che si terrà presso la Sala della Filanda (Ginestra Fabbrica della Conoscenza). La mattina alle 11.30, Palmieri incontrerà gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria, condividendo la sua esperienza ispirando i giovani a perseguire i propri sogni nonostante le difficoltà. Nel pomeriggio, alle 17:00, l’evento sarà un'opportunità unica per la cittadinanza di Montevarchi per incontrare e prendere ispirazione da uno degli atleti più straordinari e determinati del panorama paralimpico italiano. Stefano Palmieri non è solo un campione nel mondo dello sport, ma anche un esempio vivente di come la volontà e la resilienza possano trasformare le sfide in opportunità di crescita e successo.

La sua storia inizia nel 2002, quando un tragico incidente stradale lo priva della vista. Nonostante questa drammatica perdita, Palmieri non si arrende al destino avverso e nel 2012 intraprende una nuova avventura: fare il giocatore di golf. Questo sport da non vedente potrebbe sembrare un'impresa impossibile, ma per Stefano è stata una sfida da affrontare con coraggio e determinazione. Nel 2014, Palmieri entra a far parte della Nazionale Paralimpica, segnando l'inizio di una carriera straordinaria. I successi non tardano ad arrivare. Nel 2016, Palmieri si aggiudica il primo posto al Japan Blind Open, da allora una serie di vittorie nazionali e internazionali hanno confermato il suo status di campione indiscusso nel golf paralimpico. Si susseguono poi una serie di successi: Open Blind Italia, Irlanda, Olanda. Tra i suoi numerosi riconoscimenti, spicca il prestigioso premio ricevuto nel 2019 in Campidoglio, dove è stato celebrato per la sua determinazione, resilienza, ambizione e costante impegno nel superare le avversità. L'anno scorso è stato infine Testimonial di Follonica Città Europea dello Sport. L'Istituto Comprensivo Francesco Petrarca che ha organizzato l’evento ringrazia l’Amministrazione comunale, Ginestra Fabbrica della Conoscenza per la disponibilità dei suoi spazi e invita tutti i cittadini di Montevarchi a partecipare nel pomeriggio a questo evento unico. Stefano Palmieri si racconterà e dimostrerà che anche nell'oscurità più profonda è possibile trovare la luce della speranza per superare ogni ostacolo con coraggio e determinazione.