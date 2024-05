Torna la grande festa di San Leo da vivere. Negozi aperti, musica, eventi e non solo

San Leo torna a brillare. Sabato 1° giugno ospiterà la terza edizione di "San Leo da Vivere", evento targato Confcommercio in collaborazione con gli operatori commerciali della zona. L’evento inizierà alle 19 con il taglio del nastro. Dalle 17 fino a mezzanotte i negozi locali proporranno offerte e promozioni imperdibili. La cartolibreria Creattività offrirà il 10% di sconto sulla nuova collezione. Harmony esibirà le sue collezioni, mentre Tocco di Luce curerà il truccabimbi e gli artisti di strada. Euroidee proporrà promozioni e Giardino Fiorito incanterà con un corner artistico. Spettacoli musicali con la live music dei Beatles Style, la voce di Stefano Fratini alla macelleria di San Leo e i ritmi della Band 23. Spettacoli di ballo e intrattenimento di gruppo animeranno la serata: Salsa Na Mà con Zumba Party e Dance bimbi dalle 19, stage di salsa e bachata con Michela Albiani Dance Academy e la grande fiesta latina dalle 21.45.

Gli appassionati del buon cibo potranno gustare specialità locali e non solo con la Macelleria di San Leo, la Fattoria di San Leo. Panetteria Serafini, Bon Bon della Frutta, Circolo Il Leone e Circolo Acli di San Leo delizieranno con formaggi, salumi, pizza, panini, cocktail e birra. L’oratorio di San Leo debutterà con maccheroni al ragù di chianina e fritti misti. L’Area Streetfood, lungo la statale 69, con food truck come Twist Arezzo, il Furgoncino di Mario, Tuttobuonosenzaglutine, il Birrificio San Girolamo e i sughi della Marika. La Banda dei Piccoli Chef organizzerà laboratori creativi di cucina. Non mancheranno esposizioni del Vespa Club Arezzo e delle Harley Davidson. Presente anche lo stand del laboratorio di agricoltura sociale "Fior di Carota".