Topi d’appartamento alle Poggiola: "Basta, servono le telecamere"

Un risveglio brusco quello nella notte tra giovedì e venerdì in zona Le Poggiola per Mirko Latorraca, ex segretario comunale di Fratelli d’Italia, allertato dai vicini di casa. "Abbiamo ricevuto la visita dei ladri" gli spiega la coppia di pensionati che abitano nell’abitazione accanto alla sua, proprio davanti alla chiesa, nella parte alta del paese. Erano le 4.30 quando marito e moglie, che abitano da soli, si sono accorti di aver ricevuto la visita dei ladri, al piano terra di una villetta a schiera, proprio mentre la coppia si trovava. "Le stanze al piano terra erano state tutte messe a soqquadro - racconta Latorraca - I ladri potrebbero essere entrati, forse poco dopo mezzanotte, da un cancello che si trova sul retro dell’abitazione, vicino al cimitero e hanno cominciato rovistando nelle capanne e negli annessi agricoli".

L’attenzione dei ladri si è quindi poi spostata verso l’abitazione alla quale hanno avuto accesso da una finestra. I soliti ignoti sono entrati incuranti del fatto che all’interno avrebbero potuto fare un incontro con i proprietari. I ladri hanno rovistato ovunque, lasciando praticamente ovunque il segno del loro passaggio, andandose senza raccogliere oggetti preziosi, trovando tuttavia il tempo di bere una bottiglia di the. Alle 4.30 la scoperta della coppia e l’allarme arrivato al vicino. "Ho provato tranquillizzarli - racconta Latorraca - non è certo il primo episodio in questa zona. Servono telecamere per aumentare la percezione di sicurezza".