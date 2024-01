"Tondelli e la musica", spazio alle colonne sonore per gli anni ‘80

Torna la rassegna per la promozione della lettura "Le piazze del sapere" promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno, con la collaborazione di Unicoop Firenze – Bibliocoop e associazione culturale Pandora. Quattro appuntamenti per inaugurare il 2024 e animare l’intero mese di gennaio nella città del Marzocco. Ogni evento si svolgerà a Palomar, la Casa della cultura in piazza della Libertà a San Giovanni Valdarno. Si comincia oggi alle 17,30 con la presentazione del libro di Bruno Casini "Tondelli e la musica. Colonne sonore per gli anni ‘80". Un libro a più voci che indaga il rapporto tra Pier Vittorio Tondelli e la musica, tra la parola scritta e il ritmo musicale che la sostiene, un tema tanto caro allo scrittore emiliano. Tanti i contributi nel libro: dai testi inediti scritti da Pier Vittorio per gli Skiantos, e presentati da Freak Antoni, ai ricordi di Luciano Ligabue, che abitava nello stesso palazzo a Correggio, dalle amicizie di Giovanni Lindo Ferretti alle passeggiate fiorentine con Sandro Lombardi. E poi ancora Massimo Zamboni, Federico Fiumani, giornalisti come Alberto Piccinini, Stefano Pistolini, Luca Scarlini, Pier Francesco Paco da, Gabriele Romagnoli, Ernesto De Pascale, Paolo De Bernardin, Giuseppe Videtti ed ancora il geniale fotografo Derno Ricci, gli scrittori Mario Fortunato, Filippo Betto, il regista Mario Martone, la dolcissima Nicoletta Magalotti e il fondamentale supporto letterario di Fulvio Panzeri che ha seguito con passione ed amore il viaggio di Tondelli per decenni e che nel libro scrive del rapporto tra Tondelli e la musica. Bruno Casini si è sempre occupato di musica, scrittura, culture giovanili e clubbing. È stato il primo manager dei Litfiba negli anni 80. Ha diretto la mostra Independent Music Meeting per 15 anni. Oltre all’autore Bruno Casini, interverranno a Palomar Anna Maria Ricci dell’archivio Derno Ricci e Giampiero Bigazzi di Materiali Sonori.