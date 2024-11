Thevenin e Monnalisa. Il nuovo charity shop è in via San Lorentino

Fondazione Thevenin e Fondazione Monnalisa "insieme con il cuore" per un Natale di solidarietà. Inaugura oggi alle 11 in via San Lorentino 58 il nuovo charity shop che per tutti i fine settimana della "Città del Natale" proporrà abbigliamento per bambini firmato Monnalisa e accessori della azienda brasiliana Arezzo. Il ricavato andrà in favore della costruzione di un nuovo asilo nido aziendale riservato ai piccoli delle dipendenti delle aziende aretine che aderiranno al progetto, promosso insieme dalle Fondazioni Thevenin e Monnalisa.