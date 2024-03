Terranuova. La maggioranza risponde a Di Ponte. “E’ in totale contraddizione”

Arezzo, 15 marzo 2024 – La coalizione di maggioranza "Insieme per Terranuova", a pochi giorni dalla dura uscita pubblica di Mauro Di Ponte, replica, accusandolo di essere in "contraddizione" e chiedendo cosa e sta realmente mettendo in discussione l'attuale vice sindaco, dato che "in questi anni, ha sempre espresso apprezzamenti per Sergio Chienni", candidato sindaco con il terzo mandato. "A gennaio come forze politiche della maggioranza - ha spiegato l'alleanza - abbiamo richiesto all’unanimità al sindaco Sergio Chienni di candidarsi e siamo stati molto soddisfatti che abbia accettato. Sergio è una persona competente, che si è messa sempre apertamente in gioco ricevendo un consenso ampio dai cittadini di Terranuova. In questi anni, anche grazie a tutte le persone che operano per il Comune, ha saputo intercettare molte risorse e metterle a disposizione della nostra comunità, traducendole in opere e servizi che hanno risposto a diverse esigenze del nostro tessuto sociale, associativo, economico".

"Riteniamo la sua candidatura la scelta migliore, così come chiara e definita è la conferma della coalizione che in questi cinque anni ha costruito insieme un percorso credibile e riconosciuto - ha proseguito il centro sinistra - Abbiamo sempre operato per costruire e per senso di responsabilità abbiamo evitato polemiche anche in presenza di affermazioni contraddittorie e non corrispondenti alla realtà. Per lo stesso senso di responsabilità ci sentiamo però in dovere di dire alcune cose rispetto alle affermazioni di Di Ponte. La prima è che a fronte degli articoli di stampa che lo indicavano come intento a fare una sua lista, gli è stato chiesto per chiarezza e rispetto verso tutti, dato che fa parte della giunta, di smentire e non lo ha fatto. La seconda è che ha fatto parte di questa coalizione per anni, è alquanto strano e strumentale che solo a due mesi e mezzo dalle elezioni la metta pubblicamente in discussione. Se non gli andava bene per coerenza avrebbe dovuto non farne parte".

"Ultimo aspetto, ma anche questo importante - ha concluso la coalizione - Mauro Di Ponte da 10 anni collabora con Chienni e ha sempre condiviso le scelte del sindaco e della giunta. Peraltro a più riprese ha detto che Chienni è un ottimo sindaco. E ora? Cosa sta mettendo in discussione solo a pochi mesi dal voto, quando sono già 40 giorni che è stata ufficializzata la candidatura a Sindaco? Se Chienni è un ottimo sindaco e le scelte fatte sono state condivise e votate da Di Ponte, qual è la ragione che lo spinge al comportamento che sta tenendo? Il nostro percorso è chiaro e forte, una proposta seria per consolidare una comunità dinamica e solidale". La coalizione è composta da Partito Democratico, Azione, Italia Viva, Verdi, Sinistra Italiana, Partito Socialista, Civici Terranuovesi e Associazione Sandro Pertini.