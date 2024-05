“In cammino per la pace”: torna la Marcia per la Pace da San Pancrazio a Civitella

Arezzo, 16 maggio 2024 – “In cammino per la pace”. Torna sabato 18 maggio la Marcia per la Pace da San Pancrazio a Civitella, che coinvolgerà anche quest’anno gli studenti degli istituti comprensivi del territorio e i Comuni stragizzati della Toscana.

L’iniziativa sarà anche l'occasione per costruire una nuova cultura della pace. La Toscana pagò un prezzo altissimo di vite umane. Gli eccidi, concentrati soprattutto tra l'aprile e l'agosto del 1944, furono più di 280, i comuni interessati 83 e i morti tra i civili furono circa 4.500.

L’iniziativa, in ricordo delle 244 vittime civili dell’Eccidio nazifascista del 29 giugno 1944, che si svolge lungo la strada che collega i luoghi della strage dei due territori comunali - in un percorso di circa 9 chilometri che da San Pancrazio condurrà fino a Civitella, quello stesso tracciato in cui le truppe della divisione Herman Göring sparsero sangue di uomini, donne e bambini innocenti - è organizzata dalle Amministrazioni comunali di Bucine e Civitella in Val di Chiana, Coordinamento nazionale Enti Locali per la Pace, con l’adesione di Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Anci Nazionale e Anci Toscana, nell’ambito delle celebrazioni programmate nell’80esimo anniversario dell’Eccidio di Civitella, Cornia e San Pancrazio e nel 79esimo anniversario della Liberazione.

Il programma vedrà alle ore 7.45 la partenza di pullman da Civitella per San Pancrazio, dove è previsto alle 8.30 l’incontro dei partecipanti presso il Centro Interculturale Don Giuseppe Torelli, la deposizione di corona di alloro al sacrario e la visita al Museo della Memoria.

La Marcia partirà alle 9.30 da San Pancrazio. Seguirà, alle 10.30, sosta alla Cornia con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai Martiri di Cornia. L’arrivo a Civitella, seguendo un percorso tra boschi, vigneti e ulivi, è previsto alle 12.20.

Qui, a concludere, si terrà il saluto delle Autorità e la deposizione della corona di alloro al monumento ai Martiri di Civitella, con il flash mob degli alunni dei due istituti comprensivi.